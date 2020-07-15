Следующие выборы в Раду могут выиграть "Слуга народа" и "ОПЗЖ", - западные социологи

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы попасть в следующий состав Верховной Рады получили бы партии "Слуга народа" (26,7%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%). Также в топе - "Европейская солидарность" Петра Порошенко (13,7%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5%) и "Партия Шария" (5,3%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном по результатам всеукраинского опроса международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Согласно исследованию, другие политические партии, в частности - "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,5%), "Сила и честь" Игоря Смешко (2,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,8%), "Голос" под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (1,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,5%), "Оппозиционный блок" Бориса Колесникова и Евгения Мураева (1,4%), "Самопомощь" под руководством Оксаны Сыроид (1,3%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (0,9%), "Национальный корпус" Андрея Билецкого (0,8%) и новая партия Игоря Палицы "За будущее" (0,1%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Отметим, что данный опрос проводили на территории Украины эксперты международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10-14 июля 2020 года. Социологи работали с помощью методов интервью по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,014 человек, а вероятная погрешность – 2,2%.





Напомним, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила категорически против легализации азартного бизнеса.





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