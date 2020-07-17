Кличко vs Верещук: каковы шансы женщины-политика от “Слуги народа” в “бое” за Киевсовет

От правящей партии в мэры Киева пойдет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая победила в праймериз, опередив 4 сопартийцев-мужчин. Политологи и эксперты проанализировали неоднозначный выбор президентской партии и рассказали “Комментариям”, каковы шансы Верещук противостоять действующему градоначальнику столицы Виталию Кличко.

“Политический вес в Украине – 0,0%”

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала удивлен тем, что именно Верещук победила на праймериз. По его словам, это говорит об очень плохой кадровой ситуации в рядах партии "Слуга народа" (СН).

"Верещук никак не связана с Киевом. А когда она как пример управления городом приводит Рава-Русскую (с 2010 по 2015 год Верещук была городским главой Равы-Русской Жолковского района Львовской области, где она и родилась, – ред.) с населением менее десяти тысяч человек – это несерьезно в сравнении с Киевом, где проживает около трех миллионов, – отмечает эксперт. – К тому же, у нее есть определенная история, которую она пыталась спрятать путем удаления из Интернета своих поездок в РФ и странных заявлений. И эта история будет вытянута. И многие удивятся. Думаю, всё, что вскоре произойдет, станет для Верещук неприятном опытом на политическом поприще".

По словам Виталия Балы, никто серьезно не воспринимал Верещук как политика. Да и она сама себя позиционировала более как эксперта. Так, в 2016 году она стала президентом "Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик", с сентября 2017-го – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

"В данный момент ее политический вес в Украине – 0,0%. Впрочем, как и большинства депутатов СН, которые вошли в Раду благодаря имиджу и рейтингу Зеленского, – подчеркивает директор Агентства моделирования ситуаций. – Лишь после соцопросов мы увидим ее поддержку. И то надо понимать, что это поддержка не собственно Верещук, а СН… Я бы даже не рассматривал ее как основного конкурента Кличко. И все эти вызовы на дебаты – несерьезно. Верещук и Кличко – абсолютно несопоставимые величины. Во всех отношениях. Вот если она выйдет во второй тур – можно о чем-то говорить...".

Без “токсичных дубинских и тищенко”

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что ставка президента Владимира Зеленского на Ирину Верещук говорит о многом.

"Прежде всего – о том, что в партии власти трезво оценивают низкие электоральные шансы довольно токсичных дубинских и тищенко (среди конкурентов Верещук были однопартийцы Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин, Александр Качура – ред.). Для киевлян эти политики лишь мгновенье, а вот качества и содержаний от них они вряд ли услышат, – поясняет эксперт. – Во-вторых, кандидатура Верещук говорит, что политического симбиоза Кличко и Зеленского не получилось. А потому Банковой необходим адекватный политик, как и Кличко, имеющий управленческий опыт, бойцовский нрав, а не дешевые понты".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, именно Верещук станет основным конкурентом Кличко.

"Ее шансы противодействовать Кличко я оцениваю как средние, – говорит политэксперт. – Они могут увеличиться если с сентября Банковая начнет с ней нянчиться, как с малым ребенком. Например, Верещук вместе с Зеленским будет перерезать ленточки, сажать деревья, ходить по всем заводам и недостройкам Киева и указывать пальцем, какой Кличко недомэр".

Дмитрий Гаврилюк прогнозирует, что цель Банковой – получить большинство в Киевсовете, а не сугубо должность мэра.

"И кандидатура жесткой Верещук будет определенным сдерживающим фактором для Кличко . Чтобы не зазнавался. Ведь если Кличко сейчас будет на каждом столбе и пеньке рассказывать, какой он крутой мэр, это лишь откроет путь для СН взять в электоральную осаду Киевсовет. И сидеть там всю каденцию, уже изнутри указывая Кличко на его место и политический вес", – считает политэксперт.

“Человек без сильных “зашкваров”

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян также считает, что Ирина Верещук – пожалуй, лучший выбор, который могли сделать в СН. И политически, и политтехнологически.

"Первый момент – выставить против Кличко кандидата-женщину – достаточно хороший ход с точки зрений имиджа и проведения кампании, – поясняет Олег Саакян. – Второй – Верещук хорошо представлена в медийном пространстве, она хороший спикер, человек без сильных "зашкваров". К тому же, у нее самый низкий антирейтинг из всех кандидатов от СН на должность мэра столицы. Третий важный момент – она имеет опыт мэрства. Конечно Рава-Русская по масштабу и сложности не идет в сравнение с Киевом. Но у других кандидатов даже такого опыта не было. А в публичной коммуникации наличие такого опыта будет привлекательно для избирателей. В общем – неплохие стартовые позиции".

По мнению политолога, программа минимум "слуг", чтобы Верещук, усилив их партийный рейтинг, стала локомотивом, который заведет значительную по размеру фракцию в Киевсовет. А программа максимум – потягаться на мэрских выборах за победу над Кличко.

"Играть в поддавки с Кличко в СН не стали, – считает Олег Саакян. – Судя по всему, договоренности относительно политической конфигурации и взаимоотношений будут выстраиваться по результатам выборов, а не перед ними".

Напомним, Ирина Верещук, победившая на партийных праймериз "Слуги народа", хочет провести дебаты с нынешним мэром Киева Виталием Кличко.

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