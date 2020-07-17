Кличко vs Верещук: каковы шансы женщины-политика от “Слуги народа” в “бое” за Киевсовет

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Елена Волкова
От правящей партии в мэры Киева пойдет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая победила в праймериз, опередив 4 сопартийцев-мужчин. Политологи и эксперты проанализировали неоднозначный выбор президентской партии и рассказали “Комментариям”, каковы шансы Верещук противостоять действующему градоначальнику столицы Виталию Кличко.
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала удивлен тем, что именно Верещук победила на праймериз. По его словам, это говорит об очень плохой кадровой ситуации в рядах партии "Слуга народа" (СН).
"Верещук никак не связана с Киевом. А когда она как пример управления городом приводит Рава-Русскую (с 2010 по 2015 год Верещук была городским главой Равы-Русской Жолковского района Львовской области, где она и родилась, – ред.) с населением менее десяти тысяч человек – это несерьезно в сравнении с Киевом, где проживает около трех миллионов, – отмечает эксперт. – К тому же, у нее есть определенная история, которую она пыталась спрятать путем удаления из Интернета своих поездок в РФ и странных заявлений. И эта история будет вытянута. И многие удивятся. Думаю, всё, что вскоре произойдет, станет для Верещук неприятном опытом на политическом поприще".
По словам Виталия Балы, никто серьезно не воспринимал Верещук как политика. Да и она сама себя позиционировала более как эксперта. Так, в 2016 году она стала президентом "Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик", с сентября 2017-го – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.
"В данный момент ее политический вес в Украине – 0,0%. Впрочем, как и большинства депутатов СН, которые вошли в Раду благодаря имиджу и рейтингу Зеленского, – подчеркивает директор Агентства моделирования ситуаций. – Лишь после соцопросов мы увидим ее поддержку. И то надо понимать, что это поддержка не собственно Верещук, а СН… Я бы даже не рассматривал ее как основного конкурента Кличко. И все эти вызовы на дебаты – несерьезно. Верещук и Кличко – абсолютно несопоставимые величины. Во всех отношениях. Вот если она выйдет во второй тур – можно о чем-то говорить...".
Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает, что ставка президента Владимира Зеленского на Ирину Верещук говорит о многом.
"Прежде всего – о том, что в партии власти трезво оценивают низкие электоральные шансы довольно токсичных дубинских и тищенко (среди конкурентов Верещук были однопартийцы Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин, Александр Качура – ред.). Для киевлян эти политики лишь мгновенье, а вот качества и содержаний от них они вряд ли услышат, – поясняет эксперт. – Во-вторых, кандидатура Верещук говорит, что политического симбиоза Кличко и Зеленского не получилось. А потому Банковой необходим адекватный политик, как и Кличко, имеющий управленческий опыт, бойцовский нрав, а не дешевые понты".
По мнению Дмитрия Гаврилюка, именно Верещук станет основным конкурентом Кличко.
"Ее шансы противодействовать Кличко я оцениваю как средние, – говорит политэксперт. – Они могут увеличиться если с сентября Банковая начнет с ней нянчиться, как с малым ребенком. Например, Верещук вместе с Зеленским будет перерезать ленточки, сажать деревья, ходить по всем заводам и недостройкам Киева и указывать пальцем, какой Кличко недомэр".
Дмитрий Гаврилюк прогнозирует, что цель Банковой – получить большинство в Киевсовете, а не сугубо должность мэра.
"И кандидатура жесткой Верещук будет определенным сдерживающим фактором для Кличко . Чтобы не зазнавался. Ведь если Кличко сейчас будет на каждом столбе и пеньке рассказывать, какой он крутой мэр, это лишь откроет путь для СН взять в электоральную осаду Киевсовет. И сидеть там всю каденцию, уже изнутри указывая Кличко на его место и политический вес", – считает политэксперт.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян также считает, что Ирина Верещук – пожалуй, лучший выбор, который могли сделать в СН. И политически, и политтехнологически.
"Первый момент – выставить против Кличко кандидата-женщину – достаточно хороший ход с точки зрений имиджа и проведения кампании, – поясняет Олег Саакян. – Второй – Верещук хорошо представлена в медийном пространстве, она хороший спикер, человек без сильных "зашкваров". К тому же, у нее самый низкий антирейтинг из всех кандидатов от СН на должность мэра столицы. Третий важный момент – она имеет опыт мэрства. Конечно Рава-Русская по масштабу и сложности не идет в сравнение с Киевом. Но у других кандидатов даже такого опыта не было. А в публичной коммуникации наличие такого опыта будет привлекательно для избирателей. В общем – неплохие стартовые позиции".
По мнению политолога, программа минимум "слуг", чтобы Верещук, усилив их партийный рейтинг, стала локомотивом, который заведет значительную по размеру фракцию в Киевсовет. А программа максимум – потягаться на мэрских выборах за победу над Кличко.
"Играть в поддавки с Кличко в СН не стали, – считает Олег Саакян. – Судя по всему, договоренности относительно политической конфигурации и взаимоотношений будут выстраиваться по результатам выборов, а не перед ними".
Напомним, Ирина Верещук, победившая на партийных праймериз "Слуги народа", хочет провести дебаты с нынешним мэром Киева Виталием Кличко.
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