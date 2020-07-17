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Зеленский вызывает на бой Кличко и Верещук

Верещук составит конкуренцию Виталию Кличко на предстоящих выборах мэра Киева и будет представлять "Слугу народа"

сегодня, 08:01
Автор:

Виолетта Комаровская
Зеленский вызывает на бой Кличко и Верещук

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ирина Верещук, победившая на партийных праймериз "Слуги народа", хочет провести дебаты с нынешним мэром Киева Виталием Кличко. Президент Владимир Зеленский обратился к обоим политикам и предложил сделать предвыборный поединок публичным и открытым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Именно народный депутат из "Слуги народа" Ирина Верещук будет представлять партию президента на выборах мэра Киева этой осенью. Она стала единым кандидатом от политической силы и составит конкуренцию нынешнему мэру Виталию Кличко. Зеленский призывает обоих вести публичную дискуссию.

"Это должны быть профессиональные дебаты о градостроительстве, ЖКХ, инфраструктуре, деньгах. Как по мне, это должно быть очень интересно. Интересно увидеть ответы на эти вопросы на серьезных дебатах между Ириной Верещук и действующим мэром", - сказал Владимир Зеленский.

С кандидатами в мэры других больших городов Украины в "Слуге народа" пока не определились. Однако пообещали, что этот будет открытый отбор. Хотя претендентам и придется пройти серьезную проверку. Их прошлое будут изучать правоохранительные органы, в частности СБУ.

"Чтобы потом не было никаких сюрпризов", - объяснил президент.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что желающих побороться за кресло мэра Киева в "Слуге народа" было четверо. Кроме Ирины Верещук это были депутаты Николай Тищенко, Александр Качура и Александр Дубинский. За день до праймериз появился пятый кандидат. О своем желании вступить в предвыборную гонку заявил нардеп Дмитрий Гурин. 


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