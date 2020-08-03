Если будут досрочные выборы в Раду, партия Медведчука обойдет Слугу народа, - политтехнолог

Выборы в Украине. Фото: zik.ua

После местных выборов осенью 2020 года влияние президентской партии "Слуга народа" может серьезно упасть. Об этом написал в Facebook политтехнолог из Одессы Сергей Филичкин.



"После осенних местных выборов, когда ЦВК посчитает результаты и окажется, что поддержка "Слуг народа" на уровне плюс-минус 20% в лучшем случае, легитимность власти "Слуги народа" в глазах украинского народа сравняется с плинтусом", - написал он.

По словам Филичкина, на фоне всеобщего недовольства политикой Зеленского и "слуг народа", досрочные выборы в Верховную Раду станут единственным вариантом избежать потери власти из-за массовых протестов.

"За год у власти "имеющих право на ошибку" экономика убита и улучшений не предвидится, закона и порядка тоже нет. Осенью мы все уже будем вспоминать, что летом было еще не так уж плохо. Единственным инструментом отсрочить бунт и майдан под Новый год и удержать власть будут выборы в ВР. На весну, например", - такой сценарий видит политтехнолог.

"А там как карта ляжет. Может, новое большинство оставит гаранта в виде витрины и обойдётся без импичмента", - прогнозирует Сергей Филичкин.

Политический аналитик Алексей Калиниченко соглашается с Филичкиным, но предлагает учитывать, что "слуги" находятся на нисходящем тренде, когда их рейтинг постоянно падает.

"Проще говоря, "зеленые" падают (свежая социология дает 26%), зато партия Медведчука сделала резкий рывок и за год добавила без малого 10 % (21,3 %)", - отметил аналитик.

"А еще растет партия Порошенко (12,8 %), и даже Тимошенко прибавила себе в районе 1 % (впрочем, это не принципиально)", - добавил он.

По словам Калиниченко, переход избирателей Зеленского к ОПЗЖ - это стратегический замысел Виктора Медведчука.

"То есть, если пойдем на сценарий досрочных в Раду, то ОПЗЖ однозначно обойдет "Слугу народа". А, значит, стратегический замысел Медведчука сработает, потому что такими темпами ОПЗЖ обгонит "слуг", - прогнозирует он.

"Да и Порошенко прибавит, если откровения Жвания и Деркача не подрубят его шансы. Но тут тогда главный вопрос - к кому перейдет избиратель ЕС?" - задается вопросом Калиниченко.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, из-за чего в октябре, по данным Минздрава, могут не состояться местные выборы в Украине.

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