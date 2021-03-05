Личная мини-группа Дубинского в Раде: что затеял нардеп

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Таисия Ерохина
Исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр
Дубинский создал
межфракционное депутатское объединение "ДУБИНА-слуга украинского
народа". "Комментарии" спросили экспертов, чего добивается Дубинский и будет ли польза
от подобного объединения.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политолог Валентин Гладких подчеркивает, что
исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский не может создать свой
фракции, согласно регламенту ВР и Конституции. Он мог бы попробовать
сформировать депутатскую группу. Из внефракционных парламентариев. Но и тут
есть нюансы.
"Внефракционных нардепов не хватит на все те
группы, которые и так есть. Их ведь нужно, условного говоря, "кормить". Если
допустить, что Дубинский действует в интересах Коломойского, то нужно понимать,
что с последним и так связывают депутатскую группу "За майбутє". Зачем ему еще
одна? Это же требует определенного финансирования. Смысл? Так что Дубинский
создает межфракционное объединение. В которое могут входить и внефракционные
депутаты, и представители любых фракций и депутатских групп. Это такая себе
имиджевая вещь. Медийный повод, — поясняет политолог. — Подобных групп
создавали великое множество. Участие в них ничем не карается и ни к чему не
обязывает. Гора родила мышь, а тут — мышь родила микроба".
По словам Валентина Гладких, во фракции "Слуга
народа" действуют т.н. латен-тушки. То есть, нардепы, которые, не выходя из
фракции (за что можно лишиться мандата), действуют внутри ее в интересах
другого субъекта. Голосуют нередко вразрез с остальным монобольшинством. Именно
на них Дубинский и рассчитывает, поясняет эксперт.
"Основной вывод из появления "Дубины" – вряд
ли это повлечет за собой какие-то последствия для монобольшинства. Оно не
утратит свой статус, пока в нем не останется меньше 226 нардепов. А этого не
будет, — уверен политолог. — Ну, а то, что некая группа, условный десяток
человек не будут голосовать "по линии партии" – так и они и ранее зачастую не
голосовали. Дубинский создал медийный повод, напомнил о себе, потешил личное
эго. Возможно, это попытка раскрутки с перспективой на следующий электоральный
цикл. Но мечтать о создании своей партии он, учитывая накопленный негатив,
может лишь гипотетически".
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор
Бобыренко считает, что мы видим своеобразную пробу пера в исполнении
Дубинского.
"Возможно, он пытается посмотреть, можно ли
создать свою политсилу. Ответ – нет. Год назад это бы сработало. Дубинский был
успешным тележурналистом, заигрывал с малообразованным электоратом тезисами в
стиле "они пилят наши деньги". Возможно, как работающий в том же ключе Шарий,
мог рассчитывать на выборах взять 3-5%. И на деньги от Коломойского на создание
собственной политсилы, которая паразитировала бы на электорате, наивно
полагающем, что все проблемы можно решить легко и сразу. Просто "перестав
пилить" и "перестав стрелять". Так что – да, определенные возможности были.
Раньше. Но не сейчас", — подчеркивает Виктор Бобыренко.
По его словам, в данный момент – после
американских санкций, после всплывших о Дубинском подробностях в стиле "мама
любит скорость" (о шикарном автопарке, записанном на его маму), нардепа
десакрализировали как борца с коррупцией. И демонизировали как возможного
агента влияния Кремля, как человека, не столько борющегося с коррупцией,
сколько в ней участвующего
"Ему уже не подняться, — уверен Виктор
Бобыренко. — А создание межфракционного объединения – просто попытка проверить
свои силы, свою популярность. Которая ни к чему не приведет. От токсичных
Дубинского и Коломойского уже отходят депутаты, ранее считавшиеся "их" людьми.
Теперь некоторые, как мне кажется, предпочтут получать свои конверты не от
Коломойского, а от того же Ахметова. Не секрет, что немало "слуг" пришло в
Раду, мысля, что жизнь дается один раз и на нее надо заработать за одну
каденцию".
Напомним, партия "Слуга народа" осталась без
госфинансирования: что
кроется за решением НАПК.
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