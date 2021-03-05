Личная мини-группа Дубинского в Раде: что затеял нардеп

Исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский создал межфракционное депутатское объединение "ДУБИНА-слуга украинского народа". "Комментарии" спросили экспертов, чего добивается Дубинский и будет ли польза от подобного объединения.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Это такая себе имиджевая вещь"

Политолог Валентин Гладких подчеркивает, что исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский не может создать свой фракции, согласно регламенту ВР и Конституции. Он мог бы попробовать сформировать депутатскую группу. Из внефракционных парламентариев. Но и тут есть нюансы.

"Внефракционных нардепов не хватит на все те группы, которые и так есть. Их ведь нужно, условного говоря, "кормить". Если допустить, что Дубинский действует в интересах Коломойского, то нужно понимать, что с последним и так связывают депутатскую группу "За майбутє". Зачем ему еще одна? Это же требует определенного финансирования. Смысл? Так что Дубинский создает межфракционное объединение. В которое могут входить и внефракционные депутаты, и представители любых фракций и депутатских групп. Это такая себе имиджевая вещь. Медийный повод, — поясняет политолог. — Подобных групп создавали великое множество. Участие в них ничем не карается и ни к чему не обязывает. Гора родила мышь, а тут — мышь родила микроба".

По словам Валентина Гладких, во фракции "Слуга народа" действуют т.н. латен-тушки. То есть, нардепы, которые, не выходя из фракции (за что можно лишиться мандата), действуют внутри ее в интересах другого субъекта. Голосуют нередко вразрез с остальным монобольшинством. Именно на них Дубинский и рассчитывает, поясняет эксперт.

"Основной вывод из появления "Дубины" – вряд ли это повлечет за собой какие-то последствия для монобольшинства. Оно не утратит свой статус, пока в нем не останется меньше 226 нардепов. А этого не будет, — уверен политолог. — Ну, а то, что некая группа, условный десяток человек не будут голосовать "по линии партии" – так и они и ранее зачастую не голосовали. Дубинский создал медийный повод, напомнил о себе, потешил личное эго. Возможно, это попытка раскрутки с перспективой на следующий электоральный цикл. Но мечтать о создании своей партии он, учитывая накопленный негатив, может лишь гипотетически".

"От токсичных Дубинского и Коломойского уже отходят депутаты"

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что мы видим своеобразную пробу пера в исполнении Дубинского.

"Возможно, он пытается посмотреть, можно ли создать свою политсилу. Ответ – нет. Год назад это бы сработало. Дубинский был успешным тележурналистом, заигрывал с малообразованным электоратом тезисами в стиле "они пилят наши деньги". Возможно, как работающий в том же ключе Шарий, мог рассчитывать на выборах взять 3-5%. И на деньги от Коломойского на создание собственной политсилы, которая паразитировала бы на электорате, наивно полагающем, что все проблемы можно решить легко и сразу. Просто "перестав пилить" и "перестав стрелять". Так что – да, определенные возможности были. Раньше. Но не сейчас", — подчеркивает Виктор Бобыренко.

По его словам, в данный момент – после американских санкций, после всплывших о Дубинском подробностях в стиле "мама любит скорость" (о шикарном автопарке, записанном на его маму), нардепа десакрализировали как борца с коррупцией. И демонизировали как возможного агента влияния Кремля, как человека, не столько борющегося с коррупцией, сколько в ней участвующего

"Ему уже не подняться, — уверен Виктор Бобыренко. — А создание межфракционного объединения – просто попытка проверить свои силы, свою популярность. Которая ни к чему не приведет. От токсичных Дубинского и Коломойского уже отходят депутаты, ранее считавшиеся "их" людьми. Теперь некоторые, как мне кажется, предпочтут получать свои конверты не от Коломойского, а от того же Ахметова. Не секрет, что немало "слуг" пришло в Раду, мысля, что жизнь дается один раз и на нее надо заработать за одну каденцию".

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