В "буковельском" избирательном округе определилась пятёрка лидеров парламентской гонки

Язык
Coinspot 09.03.2021
BTC/USD
53985.67
ETH/USD
1824.08
LTC/USD
198.81
НБУ 09.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Политолог Тарас
Загородний опубликовал данные рейтинга кандидатов в ИО №87, в который входит известный
курорт "Буковель". Об этом он написал на своей странице в
Facebook.
Фото из открытых источников
Лидеры
расположились таким образом:
1. Александр
Шевченко, партия "За майбутне" – 25,1%
2. Маруся
Звиробій, "Европейська солидарность" – 14,8%
3. Михайло Ноняк,
самовидвиженец – 14,2%
4. Руслан Кошулинский,
ВО "Свобода" – 12,6%
5. Василь
Вирастюк, партія "Слуга народу" – 10,0%
Опрос проводился
"Украинской социологической службой" 1-3 марта.
Выборы в 87-м
округе должны состояться 28 марта, но на его территории свирепствует
коронавирус. По мнению политтехнолога, довыборы проведут не смотря на эпидемию
и намерении правительства ввести третий локдаун, о котором заговорил недавно
премьер-министр Украины Шмыгаль.
При этом
Загородний отмечает, что в таком случае правильно было бы приостановить выборы
на округе, но если сильно нужно, то и коронавирус можно проигнорировать.
Ранее эксперты
рассказали, почему "Слуга народа" решила
взять в свою команду Вирастюка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости