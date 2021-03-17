Довыборы в Раду: как отказ Звиробий и Марчевского поменял расклад в округах

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Таисия Ерохина
Близятся довыборы в Раду. О снятии своей
кандидатуры в 87 округе (Ивано-Франковщина) заявила
кандидат от политсилы "Европейская солидарность" Маруся
Звиробий-Билэнька. О снятии своей кандидатуры в 50-м округе (Донетчина) заявил
кандидат от ОПЗЖ — генпродюсер заблокированного телеканала "112 Украина" Артем
Марчевский. "Комментарии" узнали у экспертов, повлияет ли это как-то на исход битвы
за два мандата в Раду.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По мнению кандидата политических наук, политэксперта
Дмитрия Гаврилюка, решение Маруси Звиробий-Билэнькой снять свою кандидатуру в
пользу "свободовца" Руслана Кошулинского — сильный ход.
"Он демонстрирует наличие дальновидной
политической стратегии с ее стороны и стороны "Евросолидарности". Исходя из
того, что и у Кошулинского, и Звиробий-Билэнькой есть общий бэкграунд, а их
политические силы выступают с критических позиций по отношению к действующей
власти и "зеленым реформам", их дальнейшее противостояние сыграло бы в минус
обоим кандидатам. Тем самым увеличив шансы на победу представителя Коломойского
— владельца горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко
("За майбутнє")", — отмечает Дмитрий Гаврилюк.
Кстати, согласно опросу группы "Рейтинг",
который проводили 10-13 марта, Александра Шевченко готовы поддержать30,2% тех,
кто определился и принял бы участие в голосовании. При этом Руслана
Кошулинского (ВО "Свобода") поддерживают 27,6%, спортсмена Василия Вирастюка
("Слуги народа") – 26,9%, а Марусю Звиробий-Билэньку — 9,1%.
"Если голоса от снявшейся кандидатки от
"Евросолидарности" перетекут к Кошулинскому, он становится главным соперником
Шевченко, — продолжает политэксперт. — В неистовый же электоральный успех
Вирастюка я не верю. Не ставлю под сомнение его общественную и патриотическую
позицию в целом, но в том, что он имеет большие шансы на выигрыш, очень
сомневаюсь. Впрочем, перспектива обойти Кошулинского в гонке за условный
спарринг с Шевченко, есть и у Вирастюка. Никогда не стоит недооценивать силу
админресурса и того факта, что определенный кандидат идет от партии власти. И
всё же считаю, что Вирастюк был "отправлен" на округ только как часть дешевого
акта по общественному очковтирательству, будто Зеленский разорвал полностью
отношения с Коломойским и их отношения никак не похожи сцену борьбы Дон Кихота
с ветряными мельницами".
Снятие с гонки генпродюсера попавшего после
решения СНБО под санкции телеканала "112 Украина" Артема Марчевского,
выдвинутого ОПЗЖ, серьезно отразится на раскладах на 50-м округе, куда входят
города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район
подконтрольной части Донетчины. Такое мнение высказал нашему изданию сопредседатель
Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев.
Он отметил, что Марчевский на своей странице в
Facebook сообщил,
что причиной послужила болезнь родителей, у которых подтвердился COVID-19.
"Можно посочувствовать Марчевскому. И
признать, что интриги на округе теперь нет. На вотчине "регионалов" друг с
другом состязаться могли лишь представители "Партии регионов", которая
растеклась на всякого рода Оппоблоки, ОПЗЖ и так далее. Явными фаворитами в
этот раз выглядели Артем Марчевский и Андрей Аксенов – мэр Доброполья, идущий
от сколоченной под местные выборы осени-2019 местной же партии "Порядок".
Данный проект – под контролем людей Рината Ахметова. Думаю, всё тут понятно…
Поползновения представителей ОПЗЖ зайти на "базовые" для себя территории у
Ахметова воспринимали весьма болезненно. Но теперь, похоже, еще один мандат
получат именно "ахметовские". Которые, впрочем, есть и внутри ОПЗЖ, где всё
четче прослеживается раскол между группами Медведчука-Рабинович и
Бойко-Левочкина", — отмечает Дмитрий Снегирев.
По его мнению, конкурентов у Аксенова теперь
нет. Зато есть мощная финансовая и политическая поддержка со стороны Ахметова и
Ко. И вряд ли этому что-то смогут противопоставить "Слуга народа", "Европейская
солидарность" и "Батькивщина", выставившие на Донетчине, по сути, технических
кандидатов.
Как ранее сообщалось, эксперты рассказали о покупке и продаже партий в Украине.
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