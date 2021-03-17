Довыборы в Раду: как отказ Звиробий и Марчевского поменял расклад в округах

Близятся довыборы в Раду. О снятии своей кандидатуры в 87 округе (Ивано-Франковщина) заявила кандидат от политсилы "Европейская солидарность" Маруся Звиробий-Билэнька. О снятии своей кандидатуры в 50-м округе (Донетчина) заявил кандидат от ОПЗЖ — генпродюсер заблокированного телеканала "112 Украина" Артем Марчевский. "Комментарии" узнали у экспертов, повлияет ли это как-то на исход битвы за два мандата в Раду.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Сильный ход"

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, решение Маруси Звиробий-Билэнькой снять свою кандидатуру в пользу "свободовца" Руслана Кошулинского — сильный ход.

"Он демонстрирует наличие дальновидной политической стратегии с ее стороны и стороны "Евросолидарности". Исходя из того, что и у Кошулинского, и Звиробий-Билэнькой есть общий бэкграунд, а их политические силы выступают с критических позиций по отношению к действующей власти и "зеленым реформам", их дальнейшее противостояние сыграло бы в минус обоим кандидатам. Тем самым увеличив шансы на победу представителя Коломойского — владельца горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко ("За майбутнє")", — отмечает Дмитрий Гаврилюк.

Кстати, согласно опросу группы "Рейтинг", который проводили 10-13 марта, Александра Шевченко готовы поддержать30,2% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. При этом Руслана Кошулинского (ВО "Свобода") поддерживают 27,6%, спортсмена Василия Вирастюка ("Слуги народа") – 26,9%, а Марусю Звиробий-Билэньку — 9,1%.

"Если голоса от снявшейся кандидатки от "Евросолидарности" перетекут к Кошулинскому, он становится главным соперником Шевченко, — продолжает политэксперт. — В неистовый же электоральный успех Вирастюка я не верю. Не ставлю под сомнение его общественную и патриотическую позицию в целом, но в том, что он имеет большие шансы на выигрыш, очень сомневаюсь. Впрочем, перспектива обойти Кошулинского в гонке за условный спарринг с Шевченко, есть и у Вирастюка. Никогда не стоит недооценивать силу админресурса и того факта, что определенный кандидат идет от партии власти. И всё же считаю, что Вирастюк был "отправлен" на округ только как часть дешевого акта по общественному очковтирательству, будто Зеленский разорвал полностью отношения с Коломойским и их отношения никак не похожи сцену борьбы Дон Кихота с ветряными мельницами".

"Интриги на 50-м округе теперь нет"

Снятие с гонки генпродюсера попавшего после решения СНБО под санкции телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, выдвинутого ОПЗЖ, серьезно отразится на раскладах на 50-м округе, куда входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район подконтрольной части Донетчины. Такое мнение высказал нашему изданию сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что Марчевский на своей странице в Facebook сообщил, что причиной послужила болезнь родителей, у которых подтвердился COVID-19.

"Можно посочувствовать Марчевскому. И признать, что интриги на округе теперь нет. На вотчине "регионалов" друг с другом состязаться могли лишь представители "Партии регионов", которая растеклась на всякого рода Оппоблоки, ОПЗЖ и так далее. Явными фаворитами в этот раз выглядели Артем Марчевский и Андрей Аксенов – мэр Доброполья, идущий от сколоченной под местные выборы осени-2019 местной же партии "Порядок". Данный проект – под контролем людей Рината Ахметова. Думаю, всё тут понятно… Поползновения представителей ОПЗЖ зайти на "базовые" для себя территории у Ахметова воспринимали весьма болезненно. Но теперь, похоже, еще один мандат получат именно "ахметовские". Которые, впрочем, есть и внутри ОПЗЖ, где всё четче прослеживается раскол между группами Медведчука-Рабинович и Бойко-Левочкина", — отмечает Дмитрий Снегирев.

По его мнению, конкурентов у Аксенова теперь нет. Зато есть мощная финансовая и политическая поддержка со стороны Ахметова и Ко. И вряд ли этому что-то смогут противопоставить "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", выставившие на Донетчине, по сути, технических кандидатов.

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