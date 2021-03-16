Маруся Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду: причины

Приближаются внеочередные выборы — так называемый "отбор" народных депутатов в Верховную Раду. На фоне этого происходит много изменений в политике. Так, о снятии своей кандидатуры в 87 округе заявила кандидат от политсилы "Европейская солидарность" Маруся Звиробий-Билэнька, пишут "Буквы".

Маруся Звиробий сняла кандидатуру с выборов в Раду. Фото из открытых источников

Изначально информация появилась благодаря представителям ЦИК, которые сообщили о подаче Звиробий соответствующего заявления о выходе из избирательной гонки. Впоследствии новость подтвердили и в партии "ЕС".

Причина довольно проста — объединение проукраинских сил, чтобы не позволить представителям других партий возглавить представительство Прикарпатья в ВР. Маруся Зверобой высказалась в поддержку представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского, ведь "государственные интересы выше партийных и личных".

Стоит напомнить, что вместе со Звиробий-Билэнькой и Кошулинским за пост нардепа в 87 округе ведут борьбу "слуга народа" Василий Вирастюк и Александр Шевченко, которого сами кандидаты связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Решение о снятии своей кандидатуры Маруся Зверобой приняла после анализа политических настроений Прикарпатья. Отмечается, что они с Русланом Кошулинским оба находились на втором месте электоральных предпочтений. Поэтому, чтобы не распылять голоса, Зверобой предложила таким образом объединить усилия. По ее мнению, патриоты должны сотрудничать не на словах, а в реальности, ведь перед Украиной сейчас находится немало серьезных вызовов. По мнению экс-кандидата в нардепы, путь к победе как над внешними, так и над внутренними врагами — в единстве.

Представители ВО "Свобода" поддержало подобное решение Зверобой, отметив, что таким образом украинские патриоты противодействуют угрозе пророссийского реванша.

Одобрительно отозвался о поступке волонтеры и нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко. Свое мнение чиновник высказал в своем Telegram-канале.

Ранее "Комментарии" анализировали, у кого из кандидатов на довыборах в Верховную Раду больше шансов выиграть.

Также на портале можно узнать о том, почему тормозится процесс местных выборов в Харькове и кто претендует на кресло городского головы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!