ЦИК объявила победителя на довыборах в Донецкой области

На довыборах в Верховную Раду Украины в 50 избирательном округе, что в Донецкой области, победил Андрей Аксенов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, которая подсчитала уже 100% бюллетеней.

Фото из открытых источников

Так, Андрей Аксенов, представитель политической партии "Порядок", победил в гонке с результатом 65,46 (19949 голосов "за"). Вторым стал Валентин Рыбин от "Партии Шария" — 13% и 3963 голосов соответственно. А третью позицию заняла Юлия Кузьменко (партия "Европейская солидарность"), в которой 6,69% и 2039 голосов.





Поэтому данные экзит-полов оправдались, потому что раньше они говорили, что в округе №50 в Донецкой области со значительным преимуществом лидирует действующий мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он шел на выборы от партии "Порядок".

На довыборах в Верховную Раду в округе №87, согласно экзит-полам, лидируют кандидаты Александр Шевченко от партии "За майбутне" с 32,4% голосов и Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" с 31,6% голосов. Третье место предварительно досталось кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку с 29,4% голосов. Другим кандидатам досталось не более 3% голосов.

Как сообщалось, в Украине 28 марта состоялись довыборы народных депутатов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах (далее — ОИО) №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область). "Комментарии" узнали у экспертов, какие были неожиданности и какой прогнозируется результат.

Ранее "Комментарии" писали, что сотрудники полиции зафиксировали 39 сообщений о нарушении избирательного процесса. Сообщается, что больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13.

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