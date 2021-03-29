Довыборы в Раду: эксперты подвели первые итоги и назвали лидеров

В Украине 28 марта состоялись довыборы народных депутатов в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах (ОИО) № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область). "Комментарии" узнали у экспертов, какие были неожиданности и какой прогнозируется результат.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Очень низкая явка на 50-ом округе"

Политический эксперт Михаил Железняк, комментируя ситуацию в ОИО №50 (Донецкая область), обратил внимание на очень низкую явку — 20,99%.

"Это один из самых сложных округов, — отмечает эксперт. – В Покровске, Доброполье, Мирнограде многие работают на шахтах. К тому же это — прифронтовая территория. Очень мало избирателей приходило на встречи. Здесь просто заняты выживанием".

Михаил Железняк согласен с данными экзитполов и ЦИК (подсчитано более 90% бюллетеней), согласно которым на округе №50 интриги нет. Там со значительным преимуществом лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов, набирая около 65%.

"Он шел на выборы от партии "Порядок" – местного проекта, связанного с Ахметовым. Эта команда еще в конце прошлого года заняла практически все рекламные площади, был подключен весь местный админресурс. Не обошлось без грязных технологий, — отмечает политэксперт. — Кандидаты, которые сняли свои кандидатуры, скорее всего, представляли интересы тех, кто остался в игре. Считаю достойным результат ближайшего конкурента Аксенова – кандидата от "Партии Шария", адвоката Валентина Рыбина. За него, предварительно, отдали голоса около 15% избирателей".

"Драка на 87-м округе далеко не закончилась"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что в 50-м округе всё стало понятно, когда 15 марта снялся кандидат от ОПЗЖ – генпродюсер попавшего под санкции телеканала 112 Украина Артем Марчевский, сообщивший, что его родители заболели ковидом.

"Марчевский — единственный, кто мог составить конкуренцию Аксенову. К личности которого есть вопросы. Этот персонаж обвинялся активистами в сепаратистских настроениях, в том, что "референдум" в 2014 организовывал, в наличии российского гражданства, якобы полученного в Крыму после оккупации. Против него заводили дело о подделке документов. Но, как видим, это не помешало Аксенову победить с огромным отрывом. Из плюсов ситуации – среди пророссийских сил есть конкуренция, а внутри их – разброд и шатание", — отмечает эксперт.

Ситуация на 87-м округе, по словам Андрея Еременко, куда веселее. И явка тут была посолиднее (35,05%), и интрига закрутилась. Потому что фактически три кандидата идут там ноздря в ноздрю: Александр Шевченко от партии "За майбутнє", Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" и Василий Вирастюк от "Слуги народа" набирают, согласно экзит-полам, примерно по 30%.

"Довыборы на Ивано-Франковщине — это было состязание даже не между разными кандидатами, а между разными способами управления, агитации, — считает эксперт. – Шевченко, который имеют "сетку" и своих "прикормленных" сторонников, позиционирует себя как крепкий хозяйственник. У Кошулинского — сетка активных сторонников и снявшаяся в его пользу не имевшая шансов кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий-Билэнька (обычная технология, чтобы в случае победы сказать, что мы тут тоже рядом стояли, имеем отношение). У Вирастюка — медийные технологии, административная поддержка от центра, но весьма слабое местное поле для поддержки. Три кандидата имеют плюс-минус равные шансы. Шевченко и Вирастюк уже заявили о победе. Дальше будет интересно, пойдет веселье с подсчетом голосов, судами. Думаю, драка на этом округе далеко не закончилась".

Ранее сообщалось, может ли "вип-агитация" от Зеленского помочь Вирастюку на выборах.

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