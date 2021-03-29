Довыборы в Раду: эксперты подвели первые итоги и назвали лидеров

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Таисия Ерохина
В Украине 28 марта состоялись
довыборы народных депутатов в Верховную Раду в одномандатных избирательных
округах (ОИО) № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область). "Комментарии"
узнали у экспертов, какие были неожиданности и какой прогнозируется результат.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Михаил Железняк,
комментируя ситуацию в ОИО №50 (Донецкая область), обратил внимание на очень
низкую явку — 20,99%.
"Это один из самых сложных округов, — отмечает
эксперт. – В Покровске, Доброполье, Мирнограде многие работают на шахтах. К
тому же это — прифронтовая территория. Очень мало избирателей приходило на
встречи. Здесь просто заняты выживанием".
Михаил Железняк согласен с данными экзитполов
и ЦИК (подсчитано более 90% бюллетеней), согласно которым на округе №50 интриги
нет. Там со значительным преимуществом лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов,
набирая около 65%.
"Он шел на выборы от партии
"Порядок" – местного проекта, связанного с Ахметовым. Эта команда еще
в конце прошлого года заняла практически все рекламные площади, был подключен
весь местный админресурс. Не обошлось без грязных технологий, — отмечает
политэксперт. — Кандидаты, которые сняли свои кандидатуры, скорее всего,
представляли интересы тех, кто остался в игре. Считаю достойным результат
ближайшего конкурента Аксенова – кандидата от "Партии Шария",
адвоката Валентина Рыбина. За него, предварительно, отдали голоса около 15%
избирателей".
Политический эксперт, основатель
социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что в 50-м
округе всё стало понятно, когда 15 марта снялся кандидат от ОПЗЖ – генпродюсер
попавшего под санкции телеканала 112 Украина Артем Марчевский, сообщивший, что
его родители заболели ковидом.
"Марчевский — единственный, кто мог составить
конкуренцию Аксенову. К личности которого есть вопросы. Этот персонаж обвинялся
активистами в сепаратистских настроениях, в том, что "референдум" в 2014
организовывал, в наличии российского гражданства, якобы полученного в Крыму
после оккупации. Против него заводили дело о подделке документов. Но, как
видим, это не помешало Аксенову победить с огромным отрывом. Из плюсов ситуации
– среди пророссийских сил есть конкуренция, а внутри их – разброд и шатание", —
отмечает эксперт.
Ситуация на 87-м округе, по словам Андрея
Еременко, куда веселее. И явка тут была посолиднее (35,05%), и интрига закрутилась.
Потому что фактически три кандидата идут там ноздря в ноздрю: Александр
Шевченко от партии "За майбутнє", Руслан Кошулинский от ВО
"Свобода" и Василий Вирастюк от "Слуги народа" набирают,
согласно экзит-полам, примерно по 30%.
"Довыборы на Ивано-Франковщине — это было
состязание даже не между разными кандидатами, а между разными способами
управления, агитации, — считает эксперт. – Шевченко, который имеют "сетку" и
своих "прикормленных" сторонников, позиционирует себя как крепкий
хозяйственник. У Кошулинского — сетка активных сторонников и снявшаяся в его
пользу не имевшая шансов кандидат от "Европейской солидарности"
Маруся Звиробий-Билэнька (обычная технология, чтобы в случае победы сказать,
что мы тут тоже рядом стояли, имеем отношение). У Вирастюка — медийные
технологии, административная поддержка от центра, но весьма слабое местное поле
для поддержки. Три кандидата имеют плюс-минус равные шансы. Шевченко и Вирастюк
уже заявили о победе. Дальше будет интересно, пойдет веселье с подсчетом
голосов, судами. Думаю, драка на этом округе далеко не закончилась".
Ранее сообщалось, может ли "вип-агитация"
от Зеленского помочь Вирастюку на выборах.
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