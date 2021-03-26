Довыборы в Раду: может ли "вип-агитация" от Зеленского помочь Вирастюку

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала заявление и промежуточный отчет по выборам в 2-х одномандатных округах (87 и 50), где в это воскресенье состоится голосование. Наибольший резонанс вызвало подыгрывание Офисом президента кандидату на округе №87 (Ивано-Франковская область) Василию Вирастюку, выдвинутому партией "Слуга народа". "Комментарии" спросили экспертов, можно ли расценивать действия президента Владимира Зеленского как злоупотребление полномочиями и поможет ли это Вирастюку.

Фото: ОП

"Зеленский понял, что для того, чтобы удержаться у власти, нужно создавать видимость прогресса"

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова, характеризуя общую ситуацию с довыборами, отметила, что туда не пошел только ленивый.

"Ринулись все, кто имел амбиции вне очереди выдвинуться и стать депутатом. Ведь довыборы обычно дешевле традиционной избирательной кампании. Большая концентрация внимания СМИ, электората – соответственно и больший охват потенциальных избирателей. А для кандидатов это – экономия средств, — поясняет Анне Быкова. — Минус же в том, что люди не воспринимают довыборы как собственно полноценные выборы. Потому явка на них, как правило, намного ниже, чем на очередных".

Особенностью этих довыборов политтехнолог называет то, что практически все партии провели выдвиженческие съезды не по правилам, не по закону. Просто чтобы анонсировать потенциальных кандидатов в приписках после съезда.

"Выдвиженческий съезд должен проводиться тогда, когда объявлены выборы. А многие политсилы провели их просто чтобы анонсировать потенциальных кандидатов. С припиской в пострелизе съездов такого типа "в случае, если выборы состоятся". Но по закону так делать нельзя. Надо было дождаться объявления выборов — и уже тогда выставлять кандидатов", — отмечает Анне Быкова.

Комментируя ситуацию с непрямой агитацией за Вирастюка, что фактически сделал президент, эксперт акцентирует: "Зеленский понял, что для того, чтобы удержаться у власти, нужно создавать видимость прогресса. Именно видимость. Что он и делает. И второе — бороться за каждое место в Раде, в местных советах и так далее. При этом желательно максимально проконтролировать – кто, на каких договоренностях с его малым кругом доверенных лиц, будет пытаться получить тот или иной мандат. И если Зеленский так явно поддержал Вирастюка, значит, достигнуты предварительные договоренности полного подчинения последнего в случае его победы. Вероятность которой, судя по опросам, невелика".

"Зеленскому давно пора дистанцироваться от своей партии"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что мы видим скорее не злоупотребление президентом служебным положением, а не совсем красивый поступок с его стороны. Действия, которое еще больше подрывает имидж главы государства.

"Во время парламентских выборов 2019 года и местных 2020-го Зеленский уже выступал фактически вип-агитатором за представителей партии "Слуга народа". Это продолжается и теперь. Накануне дня довыборов он подключает Вирастюка к осбуждению вакцинации, хоть тот ни разу не медик. Фактически – вип-агитация. Зеленскому давно пора дистанцироваться от своей партии. Ведь он президент не политической силы "Слуги народа", рейтинг которой сейчас в районе 20%, а — всей страны. А если ты явно подыгрываешь одной политсиле, то остальным показываешь, что они для тебя не так важны", — подчеркивает Николай Спиридонов.

По его мнению, подобная помощь вряд ли что-то даст Вирастюку.

"Согласно предвыборным рейтингам, впереди со значительным отрывом идет владелец горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко от партии "За майбутнє". Далее — кандидата от "Свободы" Руслан Кошулинский. Вирастюк лишь третий. Так, скорее всего, оно и будет, — прогнозирует эксперт. — Поддержка Зеленского и "слуг" на Западе Украины была и есть невелика. Так что логично предположить, что у Вирастюка немного шансов на победу".

Ранее сообщалось, как отказ Звиробий и Марчевского поменял расклад в округах перед довыборами в Раду.

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