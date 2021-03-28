Довыборы в Верховную Раду: опубликованы первые результаты экзитполов

Согласно данным экзитполов на округе №50 в Донецкой области со значительным преимуществом лидирует действующий городской глава Доброполья Андрей Аксенов. Он шел на выборы от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом. Об этом передают "Новости Донбасса".



Выборы. Фото из открытых источников

Предварительно за Аксенова проголосовали 65,5% избирателей. Его ближайший конкурент – кандидат от "Партии Шария" Валентин Рыбин, за которого отдали голоса 14,8% избирателей. Кандидат от партии "Европейская солидарность" Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.

На довыборах в Верховную раду на округе №87, согласно экзитполам, лидируют кандидаты Александр Шевченко от партии "За майбутнє" с 32,4% голосов и Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" с 31,6% голосов. Третье место предварительно досталось кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку с 29,4% голосов. Другим кандидатам досталось не более 3% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола группы "Рейтинг".

Ранее "Комментарии" писали, что сотрудники полиции сегодня зафиксировали 39 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Сообщается, что больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины. Большинство нарушений касались незаконной агитации — 12, подкупа избирателей — 5, фальсификации избирательных документов — 5, незаконных опросов — 2, фотографирование избирательного бюллетеня — 1, своз избирателей — 1, уничтожения агитационных материалов — 1, попытки выноса избирательного бюллетеня — 1, уничтожение избирательного бюллетеня — 1 и препятствование работе избирательной комиссии — 1.

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