Андрей Садовой признался, пойдет ли снова в мэры

Мэр Львова Андрей Садовый решил снова попытать свои силы в предвыборной гонке. В свой день рождения, который он отметил накануне, политик заявил, что пойдет на местные выборы 2020. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Эта попытка снова сесть в кресло мэра Львова будет для Андрея Садового уже четвертой. Три предыдущие были успешными. Политик решил попытать силы и в этот раз, хотя ранее уже намекал на то, что может и не выйти на старт мэрской гонки.

Андрей Садовый. Фото: slovoidilo.ua

"19 августа мне исполняется 52 года. Всем, кто звонил и слал СМС, говорю спасибо. Я получил много поздравлений, а еще много вопросов: иду я все же на выборы или нет? Я иду!", - заявил Садовой.

Объяснил городской голова, и почему не готов уступать свое место другому. Он уверяет, что должен сам закончить те проекты, которые были начаты во Львове ранее. Это ремонты улиц, усовершенствование больницы скорой помощи, а также строительство мусороперерабатывающего завода.

"Разве я могу все это бросить на произвол? Это было бы даже несерьезно как-то. Именно поэтому я иду. Думаю, у вас будет выбор. Вы пока присматривайтесь и сами принимайте решение", - добавил мэр.

Напомним, что местные выборы должны состояться уже 25 октября. Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему, по мнению нардепа из "Слуги народа" их невозможно ни перенести, ни отменить, несмотря на пандемию коронавируса.

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