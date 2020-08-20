“Проблемные” выборы - 2020: чем обернется избирательная гонка на фоне коронавируса в Украине

19 августа правительство заявило, что начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. Какие проблемы (кроме угроз, вызванных коронавирусом, которые и так понятны) могут остро встать на этих местных выборах - на этот вопрос в нашем эксклюзиве ответили эксперты.

Перенос выборов

Проблемы в этой кампании уже проявляются полным ходом, считает политтехнолог Олег Постернак.

"Во-первых, комплектация территориальных и участковых избирательных комиссий происходит крайне проблемно, – говорит он. – Участились случаи представления лиц, которые даже не знают, что они поданы в составы комиссий".

Во-вторых, подчеркивает политтехнолог, огромным испытанием для комиссий, в том числе и ЦИК, является новое районирование Украины, которое накладывается на отсутствие новой законодательной базы.

"В-третьих, уже зафиксировано огромное количество злоупотреблений с изменениями избирательного адреса", – резюмирует Олег Постернак.

“Перенос выборов невыгоден”

Политолог Максим Джигун уверен: несмотря на то, что коронавирус остается одной из главных угроз для проведения выборов, их перенос крайне невыгоден для действующей власти. Ведь рейтинги "Слуги народа" проседают быстрыми темпами, уменьшается и личный рейтинг президента. А оппозиционные силы набирают проценты.

"Так что перенос выборов будет означать, что центральной власти или придется прибегать к каким-то радикальным мерам, чтобы повысить уровень доверия к себе в обществе. Для чего фактически нет ресурсов. Или – в чистую проигрывать местные выборы", – поясняет эксперт.

По его словам, несмотря на то, что до выборов осталось немногим более двух месяцев, проблем хватает и без пандемии.

"В законодательный сфере для меня до сих пор загадка, почему у нас остаются райсоветы, – говорит Максим Джигун. – Какие у них будут функции, останется ли у них влияние на распределение финансирования между ОТГ. Такое впечатление, что их оставляют для возможности сосредотачивать там большой объем ресурсов, а потом уж распределять их по ОТГ. Что идет вразрез с законом о децентрализации".

Проблемным моментом может быть и бюллетень для голосования, считает политолог.

Максим Джигун поясняет: "Для украинцев избирательная система - новая. После десятилетий голосования за партию или определенного человека – многим трудно будет понять, как теперь отдавать голос тому или иному кандидату из списков. Не исключаю, что представители старшего поколения будут ставить цифры наобум, что приведет к искажению результатов волеизъявления. А кто-то просто, сам того не подозревая, испортит бюллетень. Прогнозирую, что процент испорченных бюллетеней будет на несколько процентов выше, чем обычно".

Обеспокоенность в экспертной среде и гражданском сообществе вызывает и сохранение дополнительного барьера в 25% для продвижения вверх по списку отдельных кандидатов.

"Фактически мы не получим открытых списков, – считает Максим Джигун. – Хоть люди и будут голосовать за отдельных кандидатов, у тех почти не будет шансов. Скорее всего, столкнемся с ситуацией, что партийные боссы за закрытыми дверями будут решать - кто идет в проходных списках. А решать традиционно будут по принципу или идейности и личной преданности - или дани, которую им занесут ради сохранения места в проходной части списка".

Негативным моментом считает политолог и то, что процесс местных выборов “партиизуется”. И кандидатам волей-неволей придется становиться под те или иные партийные знамены.

Киберугрозы со стороны России

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов обращает внимание на киберугрозы со стороны России. Об этом, кстати, предупредил и Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО.

"Россия вмешивалась с помощью кибератак в политические процессы в Германии, в США. А это страны – куда более защищенные, чем Украина, к тому же, не находящиеся в состоянии войны с Россией. И не имеющие такое количество пророссийских сил, "пятой колонны", как у нас, – отмечает Валерий Дымов. – Напомню, что 90% представителей СБУ, МВД и чиновников в Крыму изменили Украине. Так что – да, риск вмешательства есть. И большой. Более того – РФ постоянно ведет против нас информационную войну в рамках общей гибридной".

Эксперт не исключает, что провокации под выборы будут и на фронте в районе ООС, и на уровне переговоров в Минске. И, конечно, на информационном фронте.

"Различные провокации, фейки, информационные операции вбрасываются и проводятся постоянно. К сожалению, Россия сумела перевести объединяющую составляющую нашего общества (противостояние агрессора) во внутриполитический ракурс. Фактически расколов украинское общество в отношение к власти, к ряду других моментов. Картинку нам уже подали, виновных - назначили. И виноват, согласно российской повестке дня, которую внедрили в умы украинцев, не Кремль, не тот, кто ведет против нас агрессию, а - люди внутри нашей страны", – отмечает Валерий Дымов.

Среди последних информационных ударов "под выборы" эксперт называет нагнетание темы отмены выборов в части населенных пунктов подконтрольной части Донбасса, а также ситуацию с "вагнеровцами". А ближе к 25 октября волна фейков, провокаций, "сливов" и прочих составляющих информационной войны будет лишь нарастать, прогнозирует Валерий Дымов.

Напомним, в Минздраве рассказали, из-за чего могут отменить местные выборы.

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