Выборам быть: в Слуге народа объяснили, почему коронавирус не остановит голосование

Местные выборы в Украине, которые должны состояться уже 25 октября, невозможно перенести из-за пандемии коронавируса. Подобное решение будет идти в разрез с Основным законом Украины - Конституцией. Об этом написал на своей странице в Facebok нардеп со "Слуги народа" Виталий Безгин.

Выборы в Украине, право на которые гарантирует Конституция, могут не состояться лишь по двум причинам - в Украине либо введут военное положение, либо чрезвычайное. Ни того, ни другого пока в планах власти нет. В то же время, ухудшение эпидемической обстановки не может стать веской причиной для отмены голосования, уверяет депутат монобольшинства, который возглавляет подкомитет по вопросам административно-территориального устройства.

Выборы в Украине. Фото: УНИАН

"Без чрезвычайного или военного положения, даже несмотря на ту неблагоприятную ситуацию с эпидемией, с которой мы можем иметь дело (надеюсь, что нет), ни перенести, ни отменить выборы невозможно. Для этого пришлось бы нарушить Конституцию", - отметил Безгин.

Таким образом депутат ответил на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко. Ранее он сказал, что если более половины Украины окажется в красной карантинной зоне, то на повестке дня будет вопрос о целесообразности проведения голосования.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

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