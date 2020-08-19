kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11784.22

ETH/USD

410.86

LTC/USD

62.75

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Выборам быть: в Слуге народа объяснили, почему коронавирус не остановит голосование
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборам быть: в Слуге народа объяснили, почему коронавирус не остановит голосование

Местные выборы в Украине можно отменить, только если ввести военное положение или режим чрезвычайного положения, - Безгин

сегодня, 13:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Местные выборы в Украине, которые должны состояться уже 25 октября, невозможно перенести из-за пандемии коронавируса. Подобное решение будет идти в разрез с Основным законом Украины - Конституцией. Об этом написал на своей странице в Facebok нардеп со "Слуги народа" Виталий Безгин. 

Выборы в Украине, право на которые гарантирует Конституция, могут не состояться лишь по двум причинам - в Украине либо введут военное положение, либо чрезвычайное. Ни того, ни другого пока в планах власти нет. В то же время, ухудшение эпидемической обстановки не может стать веской причиной для отмены голосования, уверяет депутат монобольшинства, который возглавляет подкомитет по вопросам административно-территориального устройства. 

Выборам быть: в Слуге народа объяснили, почему коронавирус не остановит голосование

Выборы в Украине. Фото: УНИАН

"Без чрезвычайного или военного положения, даже несмотря на ту неблагоприятную ситуацию с эпидемией, с которой мы можем иметь дело (надеюсь, что нет), ни перенести, ни отменить выборы невозможно. Для этого пришлось бы нарушить Конституцию", - отметил Безгин. 

Таким образом депутат ответил на заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко. Ранее он сказал, что если более половины Украины окажется в красной карантинной зоне, то на повестке дня будет вопрос о целесообразности проведения голосования. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!