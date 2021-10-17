Ждать ли Украине веерных отключений электроэнергии: что говорят эксперты

Вопрос коммерческого импорта энергетики из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона в Украине не рассматривается. Об этом сообщило Минэнерго. Что у нас с запасами накануне зимы? Действительно ли сможем пройти ее без веерных отключений энергетики? Какие видите риски, в том числе в ракурсе российских игр на энергорынке? С такими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Отключение электроэнергии - фото из открытых источников





Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что мы выходим в зиму неподготовленными, с существенными внутренними и внешними рисками, проблемами и ошибками.





"Рисков много. Причем они комплексные, – отмечает эксперт. – Есть вопросы как недостачи физической того же угля, так и чрезвычайно высоких цен на него – в районе 300 долларов за тонну. То есть, проблема даже для закупок, не говоря о запасах".





Ошибки, по словам Бориса Кушнирука, были сделано не один год назад. Теперь пожинаем последствия.





"Ранее компаниям, связанным с Коломойским, давали возможность скупать электроэнергию по принципу "покупаю — не плачу". Это провоцировало снижение цен на электроэнергию. Позже выяснялось, что реализовывать ее некуда, и они за нее не платили. Это порождало дисбалансы на рынке электроэнергии, в том числе – снижение цены на нее. Что, в свою очередь, приводило к тому, что ТЭС и ТЭЦ просто не имели средств, чтобы закупить уголь, который был необходим", – поясняет эксперт.





По его словам, отечественные угледобывающие компаний не могу добыть столько "черного золота", сколько хотелось бы.





"Там есть чисто физические – технологические – ограничения. Нужно готовить выработки, вести подготовительные работы, чтобы увеличить добычу. Потому сейчас, несмотря на то, что цена угля выгодна для угледобывающих компаний, они не могут его предоставить столько, сколько необходимо для украинской энергетики. В итоге – на сегодняшний момент у нас угля на складах в 4 раза меньше, чем должно было бы быть", – акцентирует Борис Кушнирук.





Есть проблема с газом. Учитывая ситуация с неадекватной ценой на этот вид топлива, мы прекратили его закупать. Он, вроде бы, есть в хранилищах. Но где гарантия, что Россия не начнет играть в то, что она делали на протяжении всего лета – когда целенаправленно снижала поставки газа в Европу?





"При этом Газпром выполняет свои контрактные обязательства. Россияне не транспортировали газ, а поднимали с европейских подземных газовых хранилищ (ПГХ), которые контролирует Газпром. Контракты выполняли, но создавая условия для ситуации, близкой к коллапсу. В зимний период будет недоставать газа здесь и сейчас, – обрисовывает эксперт ситуацию. – Газпром может полностью оказаться транспортировать газ через территорию Украины. При этом будет платить за транзит, но не производить его. Это приведет к тому, нам придется разворачивать свою газотранспортную систему (ГТС) и транспортировать газ уже в реверсном режиме. Поднимать с ПГХ на западе страны – и транспортировать на центр, восток и юг Украины. И это создать дефицит газа. Что может т спровоцировать необходимость останавливать те или иные производства, проводить веерные отключения. Или идти на закупку электроэнергии в Беларуси (читай в России). А это уже будет использоваться в качестве политического шантажа".





Эксперт не исключает, что нам выставят определенные политические условия. Причем некоторые из них, скорее всего, будут настолько неприемлемы, что правительство и президент окажутся между двух огней.





"Если определенные политические условия будут выполняться (к примеру, по Донбассу), это может привести к взрыву одной части общества. А если не будут выполняться (что чревато веерными отключениями), это вызовет возмущение другой части общества", – констатирует Борис Кушнирук.





Кроме того, есть тарифная проблема. Если растет цена угля, то автоматически существенно растет стоимость электроэнергии.





"При этом правительство принимает решение о снижении тарифов на электроэнергию для населения. И так был разрыв между себестоимостью электроэнергии и тарифами, который нельзя на кого повесить. А теперь он еще увеличиться, особенно с учетом цены на уголь. Его приходится закупать и внутри страны, и за границей по всё тем же 300 долларам за тонну. Если всё так и будет идти дальше, проблемы попытаются переложить на плечи промышленности. Это – рост цен на всё и вся, а также вероятная остановка (приостановка – на месяц-полтора) производства. О чем уже предупредили некоторые профильные ассоциации", – отмечает эксперт.





По его мнению, закупать электроэнергию в Беларуси с политической точки зрения крайне неприятно, т.к. является еще и, по сути, легитимизацией того режима, который устроил террор против собственного населения, а также – миграционный кризис на границах с Литвой и Польшей.





"При этом правительство в любом случае окажется в ситуации, когда придется или делать такие закупки, или идти на веерные отключения. Я не исключаю, что не будет средств тем же бюджетным организациям закупить тепло и электроэнергию по новым ценам. И тогда под предлогом коронавируса начнут закрывать школы и вузы, отправляя по домам детей и преподавателей. При этом главная причина будет не пандемия, а именно энергетический кризис, – предупреждает Борис Кушнирук. – Позитивного выхода нет. Единственная надежда, что зима будет теплой. Но это точно не та стратегия, с которой стоит входить в отопительный сезон. Если же зима будет холодная, веерные отключения гарантированны. И особенно это коснется промышленных предприятий".





Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква не исключает положительный для Украины сценарий прохода отопительного сезона. Даже без веерных отключений электроэнергии. Но тут должно сбежаться очень много "если", отмечает он.





"Если погода будет без затяжных морозов, и вообще зима будет мягкая. Если поставки местного и импортного угля на тепловые электростанции будут стабильные. Если будет низкая аварийность. Если атомные блоки будут работать без перебоев", – перечисляет эксперт.





В общем, слишком много "если". На данный же момент наша энергосистема работает без запаса прочности.





"Любые перебои или резкие скачки потребления могут привести или к необходимости импорта электроэнергии, или к ограничениям потребителей, – прогнозирует Денис Саква. – Но, понятное дело, правительство постарается максимально этого избежать".





Напомним, с апреля 2021 года украинцы вполне могут продолжать платить ту же цену за электроэнергию, что и сегодня. Такое мнение высказал председатель Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

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