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Газ есть: Данилов прокомментировал информацию о газовом кризисе в Украине

Данилов прокомментировал газовый кризис

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о том, что в Украине не хватает газа. По его словам, РФ создала искусственную ситуацию не только для Украины, но и для всей Европы. Об этом он заявил в программе Савика Шустера "Свобода слова".

Газ есть: Данилов прокомментировал информацию о газовом кризисе в Украине

Политик заявил, что это искусственные цены (фото из открытых источников)

Он не понимает заявлений о том, что будто нет газа. Он признал, что на рынке действительно сложная ситуация, но она искусственная. Газа не хватает и другим странам Европы.

"На самом деле газ есть, но какая цена того газа. Но это вопрос не только нас касается, этот вопрос касается всей Европы, на сегодняшний день. И вы знаете, что сегодня на сегодняшний день есть искусственная цена. Это не рыночная цена, которая была сделана Российской Федерацией совместно с некоторыми деятелями с Европой. С учетом того, что построен Северный поток-2 и на сегодняшний день он является камнем преткновения, по которому происходят определенные процессы. Путин использует все эти вещи ", — заявил он.

 Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Гончаренко заявил, что государству придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров. Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Сплошное газовое раскулачивание, а не помощь. Алексей Гончаренко добавляет, кто провалил подготовку к отопительному сезону, кто-то из-за этого должен обанкротиться, а государству потом придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров, если она хочет забрать его именно сейчас. Вот пусть "слуги народа" на деньги и покупают. Но не захотят.


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Источник: https://youtu.be/IgSn1Z2rq6E
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