Зеленский своими заявлениями влияет на суд и правоохранителей, — Медведчук

Заявления, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его пресс-конференции накануне суда, могут расцениваться как политической давление на судебную и правоохранительные системы. Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктор Медведчук.



Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Политик заявил, что Киевский апелляционный суд должен был учесть процессуальные нарушения, которые допустила сторона обвинения, и принять решение об отмене меры пресечения. Однако судья решил оставить приговор о домашнем аресте в силе. Необоснованность обвинений нардеп планирует доказывать и в дальнейшем.

"Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании", — заявил Медведчук.

По его словам, политическое давление и уголовное преследование действующих властей направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, которая способна составить конкуренцию партии президента.



"Идет политическая борьба с силой, которая сегодня претендует на лидерство в стране по симпатиям избирателей. Власть хорошо понимает, что мы не просто оппозиция, мы та политическая сила, которая может победить партию "Слуга народа", — убежден политик.

Не последнюю роль в решении Киевского апелляционного суда сыграли заявления президента, сделанные на его пресс-конференции 20 мая. В словах Зеленского прослеживается намек на то, что вина уже доказана, отмечает Медведчук.



"Это стало обычаем у господина Зеленского — вспоминать меня "незлым тихим словом". Насколько это идет ему на пользу, я не знаю, но как минимум я думаю, вы хорошо понимаете и осознаете, что подобные заявления на правоохранительную систему действуют очень эффективно. Собственно говоря, именно правоохранительная система и демонстрирует эту так называемую эффективность", — подчеркнул лидер "ОПЗЖ".

Нардеп добавил, что правомерность публичных высказываний должностных лиц в рамках расследования по его делу оценивают его адвокаты. Он также намекнул, что некоторые заявления намерен оспорить в Европейском суде по правам человека.

"Есть адвокаты, которые оценивают и пресс-конференцию генерального прокурора и председателя Службы безопасности, оценивают заявления президента, оценивают других должностных лиц в стране, которые должны быть объективны, так как мы вроде как, и сегодня об этом говорилось, живем в правовом государстве. Какие это будут оценки, и как посмотрит в будущем судебная система, в том числе и Европейский суд, поживем — увидим", — прокомментировал Медведчук.

Напомним, Офис генерального прокурора Украины обвиняет главу политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Сам политик считает эти обвинения политической расправой с оппозицией.

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