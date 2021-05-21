Зеленский своими заявлениями влияет на суд и правоохранителей, — Медведчук

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Наталья Некрасова
Заявления, сделанные
президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его пресс-конференции накануне
суда, могут расцениваться как политической давление на судебную и правоохранительные
системы. Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
("ОПЗЖ") Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Политик заявил, что Киевский апелляционный суд должен был учесть процессуальные нарушения, которые допустила сторона обвинения, и принять решение об отмене меры пресечения. Однако судья решил оставить приговор о домашнем аресте в силе. Необоснованность обвинений нардеп планирует доказывать и в дальнейшем.
По его словам, политическое
давление и уголовное преследование действующих властей направлены на
уничтожение оппозиции как политической силы, которая способна составить
конкуренцию партии президента.
Не последнюю роль в
решении Киевского апелляционного суда сыграли заявления президента, сделанные
на его пресс-конференции 20 мая. В словах Зеленского прослеживается намек на
то, что вина уже доказана, отмечает Медведчук.
Нардеп добавил, что правомерность публичных высказываний должностных лиц в рамках расследования по его делу оценивают его адвокаты. Он также намекнул, что некоторые заявления намерен оспорить в Европейском суде по правам человека.
Напомним, Офис генерального прокурора Украины обвиняет главу политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Сам политик считает эти обвинения политической расправой с оппозицией.
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