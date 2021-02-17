Зеленский собирается ввести новые санкции против Медведчука, – СМИ

Стало известно, какие решение могут принять на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля. Сообщается, что итогом может стать введение новых санкций против бизнеса нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщается в Telegram-канале "Темный рыцарь".

Фото: Коммерсант

Согласно информации канала, на заседании СНБО в пятницу будут введены санкции против компаний гражданина Беларуси Воробья и гражданина Германии Шефера, являющимися формальными владельцами трубопровода "ПрикарпатЗападтранс", который связывают с окружением Виктора Медведчука.

Сообщается, что через этот путепровод обеспечивается поставка примерно 10% дизельного топлива, которое потребляют в Украине. Таким образом, в Офисе Президента якобы хотят выдавить Медведчука из украинской политики и оставить оппонентом более выгодного Юрия Бойко.

На канале сказано, что данная спецоперация осуществляется совместно с посольством США в Украине, а идейным двигателем является советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов считают Виктора Медведчука.

Причиной наложения санкций Зеленский назвал финансирование каналов из России и их системную работу против национальной безопасности Украины. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы 112, NewsOne и Zik в информационном терроризме.

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