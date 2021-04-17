Зеленский хочет встретиться с Путиным

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Ольга Чародий
Президент Украины заявил, что переговоры по Украине без участия
руководства страны — это неправильно. Владимир Зеленский подчеркнул, что
переговоры Путина и президента США Джо Байдена должны проходить с его участием Зеленский надеется на встречу с президентом РФ Владимиром
Путиным для решениям вопроса об агрессивных действиях РФ и угрозе национальной
безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины акцентировал внимание на том, что переговоры без Украины- это нарушение международных норм.
Напомним, многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как можно оценить такой "результат" переговоров и чего Украине ждать в перспективе. Политолог-международник, политический эксперт Богдан Мирошников считает, что Украине особо надеяться на Францию и Германию не приходится. "Не знаю, на что рассчитывал Зеленский сейчас, когда он изначально то отведет войска от Золотого, то уберет с линии фронта минометные группы и контр-снайперские подразделения. Эскалация на Донбассе и у наших границ — это всё последствия его политики, где нет никакого планирования. На данный момент уже поздно что-то предпринимать. Нужно надеяться на чудо. В то же время Франция с Германией нам не помощники — там скоро выборы и они заняты своими проблемами", — поясняет эксперт.
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