Зеленский хочет встретиться с Путиным

Президент Украины заявил, что переговоры по Украине без участия руководства страны — это неправильно. Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Путина и президента США Джо Байдена должны проходить с его участием Зеленский надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным для решениям вопроса об агрессивных действиях РФ и угрозе национальной безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский

"Если они будут поднимать вопрос Украины, а я уверен, что такой вопрос может быть актуальным, то мне кажется, что это не так предметно будет, если они будут обсуждать вопрос Украины без нас. Большим по размеру странам кажется, что все вокруг них. Мне кажется, мир намного больше", — заявил Зеленский.

Президент Украины акцентировал внимание на том, что переговоры без Украины- это нарушение международных норм.

Напомним, многие международные партнеры вместе с украинцами с нетерпением ожидали окончания переговоров Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном. Еще больше интереса добавилось после информации о том, что по видеосвязи с ними будет общаться и немецкий канцлер Ангела Меркель. Интересно, что во время выхода к прессе глава украинского государства не сообщил ни о каких дипломатических прорывах. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как можно оценить такой "результат" переговоров и чего Украине ждать в перспективе. Политолог-международник, политический эксперт Богдан Мирошников считает, что Украине особо надеяться на Францию и Германию не приходится. "Не знаю, на что рассчитывал Зеленский сейчас, когда он изначально то отведет войска от Золотого, то уберет с линии фронта минометные группы и контр-снайперские подразделения. Эскалация на Донбассе и у наших границ — это всё последствия его политики, где нет никакого планирования. На данный момент уже поздно что-то предпринимать. Нужно надеяться на чудо. В то же время Франция с Германией нам не помощники — там скоро выборы и они заняты своими проблемами", — поясняет эксперт.

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