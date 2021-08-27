Зеленский назвал свои достижения на посту президента: мнение экспертов

Владимир Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины: субъектность страны, инфраструктура и армия. Кроме того отметил важность цифровизации (диджитализации). Согласны ли с такой оценкой (да/нет – почему)? На этот вопрос эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая не согласно ни с одним из пунктов, которые Зеленский считает своими достижениям.

"Ничего подобного нет. Даже если проехаться по Киеву – много разбитых дорог. Не говоря уж о других городах и весях. Касательно армии – у нас некоторые военные машины еще советских времен. О каких тут достижениях может идти речь? Да и субъектность страны – под вопросом. Украину, во многом благодаря бездарной политике Зеленского, мировые лидеры не воспринимают серьезно. С нами не хотят так тесно сотрудничать и работать, как было ранее. Нас не видят в НАТО, в ЕС. Мы не делаем соответствующих реформ. Проблема с экономикой, с ситуаций на Донбассе", – отмечает Елена Броницкая.

По ее мнению, что реально удалось Зеленскому и Ко за два с небольшим года своего правления – это развал экономики, разгул коррупции (на ключевых постах – друзья и кумовья) и закрытие оппозиционных медиа.

"Чтобы что-то реально менять, нужно не жаловаться на кадровый голод, не попрошайничать у Запада. У нас хватает и своих профессионалов, и своих ресурсов. Важно брать во власть не по принципу верности, а по принципу профессиональности. И не паразитировать на теме патриотизма. Реальный патриот будет работать не на свой карман, а на свой народ, свою страну, – подчеркивает эксперт. – У нас реальных профи во власти пытается "утопить". Как сделали с экс-главой МВД Аваковым. Как, возможно, сделают уже осенью со спикером парламента Разумковым, хоть он, как по мне, единственный во власти, кто действует по закону".

Политолог Дмитрий Воронков считает, что утверждениями Зеленского можно согласиться лишь частично.

"Укрепление украинской армии – точно не заслуга Зеленского. Это заслуга волонтеров первоначально, а потом уже заслуга Порошенко и наших западных союзников. Субъективизация страны – сомнительное заявление. Мы не являемся в данный момент субъектами геополитики, к сожалению. Более того – при президентстве Зеленского у нас скорее затормозились переговоры по Донбассу. А Крымская платформа, которую так пиарила власть как внешнеполитическую победу, является больше показательным шоу, которое вряд ли принесет реальный эффект. А то, что состав участников был не достаточно высокого уровня, лишь доказывает, что мы теряем субъектность. Если при Порошенко усиливались санкции против РФ, он давил на Запад, то сейчас идет явный откат. К тому же, мы проиграли битву против Северного потока-2", – отмечает политолог.

А вот цифровая трансформация, диджитализация – это, действительно, заслуга Зеленского и его команды, считает Дмитрий Воронков. И называет данную инициативу очень хорошей и современной.

"Инфраструктурный момент тоже можно занести Зеленскому в актив. Дороги и мосты активно строятся. Началось это еще при президентстве Порошенко, но настолько мощно развилось именно при Зеленском, – отмечает политолог. – Так что по инфраструктуре и диджитализации я могу согласиться с действующим президентом, а вот укрепление армии и субъектности – точно приписанные достижения".

Отметим, что также эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие важные экономические решения может привезти президент Украины Владимир Зеленский из США, куда должен отправиться в конце августа, в том числе для встречи с главой Белого дома Джо Байденом, а также, каковы шансы, что в экономическом плане визит украинского президента в Штаты окажется продуктивным.



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