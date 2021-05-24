Зеленский назначил Наблюдательный совет «Укроборонпрома»: будут ли положительные изменения

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Наблюдательногосовета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

Укроборонпром. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Будут ли положительные изменения с приходом новых членов набсовета (с учетом того, что они не имели отношение к оборонной сфере)? Для чего был изменен набсовет? Что нужно, чтобы "Укроборонпром" работал эффективнее? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что подобные перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома" стоит рассматривать в качестве очередной политической игры из серии "от перестановки мест слагаемых — сумма не меняется".

Катерина Коваль поясняет: "Назначение на ответственные посты людей, которые не имеют никакого отношения к сфере обороны, стало "доброй традицией" еще времен президентства Порошенко. Обычно это делается для того, чтобы такие люди четко выполняли предназначенную для них "роль", не выходя за рамки оговоренного "сценария". Чаще всего это используется для коррупционных цепочек, чтобы их руками делать то, что их "кураторам" нужно в каждом конкретном случае".

По мнению эксперта, для того, чтобы полноценно возродить и реформировать оборонную сферу, нужно трансформировать весь институт власти в Украине.

"На данный момент цель власть предержащих — заработок любой ценой. А практически все слова о реформах — лишь популизм и очередная игра в информационном поле. Известно, что "рыба гниет с головы". И даже имея самых высокоморальных и профессиональных реформаторов в конкретной сфере, можно не сделать по сути ничего, если цели реформаторов и тех, кому они отчитываются — кардинально разнятся", — резюмирует Катерина Коваль.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что концерн "Укроборонпром" уже около полугода проходит реформирование. И, как констатирует его руководство, всё проводитья по принципам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). По таким принципам ведется бизнес во всём мире.



"Реформирование касается не только структуры концерна, но и его органов управления. Набсовет — это один из таких. Он должен обеспечивать защиту интересов государства и контролировать деятельность всех органов управления концерном. Приходят новые люди, которые должны работать по новым принципам. Думаю, именно этим обоснованы кадровые ротации. Возможно, они не профи именно в оборонпроме. Но что эти люди топ-менеджеры — безусловно. Потому есть надежда, что реформирование "Укроборонпрома" принесет свои добрые плоды", — говорит Влад Волошин.

Он подчеркивает, что первые результаты уже есть. Появился ряд новых контрактов со странами НАТО и ЕС.

"Надеюсь, что через некоторое время концерн сможет выйти на ведущие позиции в Украине, в том числе в качестве локомотива отечественной экономики. И завоюет новые ниши в мире. Но для этого все его составляющие, включая новый состав набсовета, должны показать эффективную работу", — отмечает Влад Волошин.

Напомним, поддержка и помощь Альянса в реализации реформы Укроборонпрома и утверждении Украиной Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсуждались во время недавней встречи между руководством госконцерна и председателем Офиса связи НАТО в Украине Александером Винниковым, представителями штаб-квартиры Альянса.



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