Зеленский назначил Наблюдательный совет «Укроборонпрома»: неожиданные фамилии

Президент Зеленский назначил Наблюдательный совет "Укроборонпрома". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Членами Наблюдательного совета госконцерна назначены Тимофей Милованов, Александра Носова и Ростислав Шурма.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Тимофей Милованов — почетный президент Киевской школы экономики. Работал в должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Гончарука. На данный момент советник главы Офиса президента.

Ростислав Шурма был генеральным директором ПАО "Запорожсталь". Входил в состав наблюдательного совета ММК им. Ильича, был председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария), членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия).

Кроме того, Владимир Зеленский уволил академика Владимира Горбулина с должности члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, поддержка и помощь Альянса в реализации реформы Укроборонпрома и утверждении Украиной Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обсуждались во время недавней встречи между руководством госконцерна и председателем Офиса связи НАТО в Украине Александером Винниковым, представителями штаб-квартиры Альянса.

Важность подобных встреч и перспективы сотрудничества оценил для издания "Комментарии" экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин. "Важность подобной встречи — высока. Сейчас украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и его главный концерн — Укроборонпром — проходят реформирование по принципам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). По этим принципам ведется бизнес во всем мире. Это — стандарты. НАТО — это тоже стандарты, в первую очередь — безопасности. И радует, что представители Альянса обратили внимание на некоторые позитивные сдвиги в деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса", — считает Влад Волошин.



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