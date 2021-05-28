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Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

Кандидат встретилась с президентом Украины и получила служебное удостоверение

сегодня, 21:57
Автор:

Наталья Некрасова

Председателем Кировоградской облгосадминистрации стала Мария Черная. Она встретилась с президентом Украины и получила служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА

Владимир Зеленский и Мария Черная. Фото: ОП

Указ о назначении кандидата на руководящую должность в ОГА в родном регионе Зеленского президент подписал 27 мая. Глава государства пожелал Черной успеха на новой должности. Ее опыт работы и знание особенностей региона помогут реализовать потенциал Кировоградской области, уверен президент.

Накануне назначения Мария Черная прошла собеседование с представителями украинского правительства. Она очертила ключевые вопросы развития Кировоградской области, проблематику региона и видение своей работы в должности руководителя ОГА. Кировоградскую область Черная назвала "аграрным сердцем" Украины и пообещала продолжить работать над программой "Большое строительство", над проблемами в сфере здравоохранения и децентрализации.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что Черная должна сфокусироваться не только над развитием рынка земли, но и на экологических вопросах региона.

Впоследствии стало известно, что во время конкурса на должность главы Кировоградской областной госадминистрации СБУ разоблачила схему торговли этой должностью. Стоимость этого назначения дельцы оценили в 3,5 млн долларов. Сделку организовала жительница временно оккупированной территории Луганской области. Сообщников женщина координировала по телефону. В схеме участвовал один из общественных активистов. Кандидатам на должность председателя Кировоградской ОГА он представлялся советником президента Украины.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-mariyu-chornu-golovoyu-kirovo-68709
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