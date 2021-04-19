Выполнил ли Зеленский «стадионные обещания» - КИУ

Два года назад, 19 апреля 2019 года, состоялись дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский". Как сообщает Комитет избирателей Украины, основные озвученные Зеленским "стадионные обещания" пока что не выполнены.

Дебаты Зеленского и Порошенко в 2019 году. Фото из открытых источников

По оценке КИУ, ряд обещаний не был выполнено. Речь идет о вопросах деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Прекращение войны также не произошло. Среди того, что удалось сделать за это время, назван прогресс в сфере строительства дорог, законы об импичменте президента и отмена депутатской неприкосновенности.

КИУ напомнили ряд замечаний Зеленского, которые тот озвучивал в 2019 году на "стадионных дебатах":

— Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?

— Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при богатейшем президенте за всю историю?

— Если лекарств качественных нет, доступных цен на лекарства нет, нормальных условий в больницах нет, нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг медицинская реформа?

— Почему все ваши люди имеют обе руки?

— По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.

— Почему война до сих пор не закончилась?

В КИУ считают, что озвученное является актуальным и сейчас. Сообщается о делах против Стерненко и Шеремета, сокращении ВВП на 4,2%, неудовлетворенности украинцами медицинской реформой, неоднократных сообщениях СМИ о политической коррупции в окружении президента, отсутствии открытых дел против олигархов.

Напомним, "Комментарии" вместе с экономистами разбирались, насколько реально "перековать" украинских олигархов в бизнесменов. Сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны и создать "Украину без олигархов".

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