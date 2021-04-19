logo
Русский Українська

BTC/USD

57357.29

ETH/USD

2249.01

LTC/USD

273.30

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Выполнил ли Зеленский «стадионные обещания» - КИУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Выполнил ли Зеленский «стадионные обещания» - КИУ

Комитет избирателей Украины заявил, что президент Владимир Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые озвучил во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе

сегодня, 14:23
Автор:

Таисия Ерохина

Два года назад, 19 апреля 2019 года, состоялись дебаты Владимира Зеленского с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский". Как сообщает Комитет избирателей Украины, основные озвученные Зеленским "стадионные обещания" пока что не выполнены.

Выполнил ли Зеленский «стадионные обещания» - КИУ

Дебаты Зеленского и Порошенко в 2019 году. Фото из открытых источников

По оценке КИУ, ряд обещаний не был выполнено. Речь идет о вопросах деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Прекращение войны также не произошло. Среди того, что удалось сделать за это время, назван прогресс в сфере строительства дорог, законы об импичменте президента и отмена депутатской неприкосновенности.

КИУ напомнили ряд замечаний Зеленского, которые тот озвучивал в 2019 году на "стадионных дебатах":

— Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?

— Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при богатейшем президенте за всю историю?

— Если лекарств качественных нет, доступных цен на лекарства нет, нормальных условий в больницах нет, нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг медицинская реформа?

— Почему все ваши люди имеют обе руки?

— По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.

— Почему война до сих пор не закончилась?

В КИУ считают, что озвученное является актуальным и сейчас. Сообщается о делах против Стерненко и Шеремета, сокращении ВВП на 4,2%, неудовлетворенности украинцами медицинской реформой, неоднократных сообщениях СМИ о политической коррупции в окружении президента, отсутствии открытых дел против олигархов.

Напомним, "Комментарии" вместе с экономистами разбирались, насколько реально "перековать" украинских олигархов в бизнесменов. Сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны и создать "Украину без олигархов".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:v-zelenskyi-ne-vykonav-osnovni-stadionni-obitsianky
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ