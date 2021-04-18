Украина без олигархов: сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны

Деолигархизация "на марше". Буквально месяц назад советник президента Олег Устенко анонсировал "войну против олигархата", и вот уже 15 апреля по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект про статус олигархов. По словам президента, данный документ будет направлен на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их в обычных бизнесменов.



Сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны

Насколько реально осуществить эти планы и можно ли хотя бы теоретически сделать из нашего олигарха бизнесмена – "Комментарии" побеседовали с экспертами.

Олигархи олигархам рознь

В том, что в Украине нет никакой проблемы с олигархами, и в действительности это просто модная тема для разговоров, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Во всех странах мира всегда именно олигархи являются основой экономики и именно они обеспечивают функционирование экономики любой страны мира", – считает экономист.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко соглашается: во всех странах бизнес в той или иной степени оказывает влияние на власть. И чем больше бизнес, тем большее влияние он оказывает. Не бывает так: мы – власть, а вы – просто бизнесом занимайтесь.

"Но если в цивилизованных странах закон один для всех, то в Украине работает другой принцип: "своим олигархам" можно всё, чужим – закон, – говорит Скубченко. – Когда у Зеленского декларируют, что государство не должно вмешиваться в рынки (мол, рынок сам себя отрегулирует) и при этом заявляют о борьбе с олигархами, нужно понимать, что это взаимоисключающие понятия. Ты либо осуществляешь государственное регулирование, надзор и контроль, либо отдаешь власть на рынках олигархам, которые сами "отрегулируют". То есть никаких законов об олигархах принимать не надо, надо просто наводить порядок там, где сейчас эти порядки наводят олигархи. А новый закон – это очередной дешевый популизм".

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, ключевое отличие украинских олигархов заключается в том, что их влияние на жизнь страны абсолютно. В Украине широко распространено кумовство и лоббирование своих интересов через "рукопожатие". У нас нельзя вести бизнес или получить должность без взяток, знакомств, прикрытия "погонами". Для экономики такая ситуация губительна.

Две новости касательно олигархов

У аналитика Алексея Куща есть для нас две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что в нынешних условиях деиндустриализации против олигархов можно не бороться – они исчезнут сами. Но есть и плохая: лучше от этого не станет.

"Кризис уже "перековывает" олигархов в просто очень богатых людей, – поясняет эксперт свою мысль. – Кто-то – под санкциями, кто-то – под угрозой выдачи в США. "Бодрячком" выглядит, пожалуй, один Ахметов, но это до поры до времени. Ведь кризис – это лучшее лекарство от олигархов. В кризис 2008-2009-го им удалось восстановиться за счет общества, в 2014-2015-м потенциал уже был подорван, а сейчас индустриальный потенциал вообще обнулится".

Эксперт напоминает: в "великих аграрных державах" олигархов не бывает – там правят жизнью лендлорды. Но не стоит даже надеяться, что этот формат лучше.

"Власть лендлордов, владеющих миллионами гектаров земель, опасна форматом вторичного закрепощения, – пояснил Кущ в беседе с "Комментариями". – Если олигарх присваивает часть экономической ренты с помощью контроля над политической системой правления, то лендлорд присваивает себе еще и имущество и даже жизни людей. В Украине уже был резонансный случай, когда один из таких "хозяев жизни на своем микроуровне" убил человека просто за то, что тот находился на "его земле". А представьте себе, что это будет земельный барон, которому будет принадлежать, скажем, вся Кировоградская область? Понятно, что если человек со стороны зайдет в "его лес", где этот барон охотится на оленей, или поймает карпа в "его пруду", то он просто исчезнет без следа. Власть лендлорда в своем регионе будет настолько безграничной и абсолютной, что это будет напоминать даже не 90-е, а, скорее XVIII- XIХ век".

Простые решения в информационном шуме

Стремясь побороть олигархов, не надо забывать о природе самого явления "олигархия". В противном случае убрав одних, можно просто расчистить поле для других. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экономист Александр Гаврутенко.

"Олигархия – это не что иное, как общественно-политическое устройство государства, где власть формируется по имущественному цензу, – считает экономист. – А происходит это тогда, когда в обществе основным, если не единственным критерием достоинства человека является его материальное положение. Даже когда законами для формирования власти определены демократические процедуры, они содержат в себе финансовый ценз, а предусмотренный способ их организации и проведения не допускает никакой равной борьбы при неравности материального положения".

По мнению эксперта, олигархию порождают искаженные идеалы, когда деньги и богатство считаются наивысшей человеческой ценностью. Но еще до этого они порождают всеобщую бедность, корыстолюбие, невежество, повсеместное недоверие друг к другу, зависть, злость и другие подобные признаки больного общества. А вот конечным и максимально злокачественным симптомом этой "болезни" становятся несколько наиболее влиятельных олигархов, которые накапливают в своей собственности огромную долю общественного имущества.

По словам Гаврутенко, ограничить деятельность олигархов законодательно – это все равно что законом запретить существование коронавируса. А вот гигиенические мероприятия, такие как демонополизация рынков, очистка судебной и правоохранительной систем, повышение качества и доступности образования, развитие гражданского общества, действительно могли бы сдержать их вредное воздействие.

"Но кому нужны эти сложные процессы? Толпа хочет простых решений, и удовлетворять их – означает еще больше умножать невежество, а, значит, порождать еще лучшие условия для общественных паразитов", – подытожил эксперт.

В свою очередь президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко говорит, что в условиях, когда карманные депутаты, отдельные чиновники, целые министерства, государственные структуры, государственные предприятия, влиятельные СМИ находятся "на подтанцовке" у олигархов, важно, чтобы подобные заявления не были просто информационным шумом.

" Мы уже были "мастерами по борьбе с коронавирусом и видим последствия. Задача превратить олигархов в бизнесменов не менее сложная. Ведь вирус олигархата живет везде, а его щупальца запущены во все процессы, происходящие в Украине. И отделить "здоровые клетки" одним-единственным законопроектом не удастся, как ни крути. Здесь нужны масштабные структурные изменения. Нужны реальная демонополизация, незаангажированность политики, независимость СМИ, развитие малого и среднего бизнеса, остановка оттока украинских мозгов за границу, перезагрузка структуры украинской экономики", — отмечает Вовченко.

"Ничего придумывать не надо"

По мнению Алексея Куща, закон о превращении олигархов в бизнесменов выглядит смешно. Понятно, что документа еще нет, но, судя по тому, что звучит из уст президента и его окружения, закон будет полностью лишен каких-либо идей и политических смыслов. Просто "за все хорошее против всего плохого".

"И это притом, что нам ничего не надо придумывать – ведь есть "дорожная карта" Кореи, – говорит эксперт. – В конце 90-х власти Южной Кореи начали опасаться, что труды двух поколений могут обнулиться и провели деолигархизацию. Меры были предприняты по отношению к чеболям – это южнокорейская форма привычных нам финансово-промышленных групп. К наиболее известным чеболям относятся Samsung, LG Group, Hyundai, Daewoo и т.д.".

Так вот, во-первых, южнокорейцы провели рассечение этих ФПГ, запретив им развиваться по горизонтали. Хочешь плавить металл – только плавь металл, хочешь заниматься сельским хозяйством, – значит, исключительно сельское хозяйство. То есть, если спроецировать на Украину, то тот же Ахметов занимался бы только металлургическим бизнесом, а, скажем, Коломойский – только ферросплавами. Это очень важный шаг, говорит Кущ, поскольку у олигархов забирают возможность захватывать все сегменты, где производится хоть какая-то добавочная стоимость. Если этого не сделать на законодательном уровне, то олигархи, пользуясь политическим ресурсом, приходят в заинтересовавшие их сферы и просто выдавливают из них людей и компании, которые зачастую на этом месте показывают большую эффективность.

Второй шаг Южной Кореи заключался в запрете перекрестного финансирования убыточных бизнесов за счет прибыльных. Дело в том, отмечает Кущ, что такое финансирование загоняет олигархов в долги, которые они потом пытаются отдать за счет государства, зачастую вполне успешно.

В Украине же нужен еще один важный шаг – запретить олигархам владеть СМИ.

Если применить эту модель, резюмировал Алексей Кущ, то в Украине олигархов просто не будет. Соответственно, нам не нужен будет закон, ведь сам термин "олигарх" исчезнет.

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