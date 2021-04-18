Украина без олигархов: сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны

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Гурген Григорян
Деолигархизация "на марше". Буквально месяц назад советник президента Олег Устенко анонсировал "войну против олигархата", и вот уже 15 апреля по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект про статус олигархов. По словам президента, данный документ будет направлен на снижение влияния олигархов на украинскую политику и превращение их в обычных бизнесменов.
Сможет ли Зеленский побороть общественно-политическое устройство страны
Насколько реально осуществить эти планы и можно ли хотя бы теоретически сделать из нашего олигарха бизнесмена – "Комментарии" побеседовали с экспертами.
В том, что в Украине нет никакой проблемы с олигархами, и в действительности это просто модная тема для разговоров, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко соглашается: во всех странах бизнес в той или иной степени оказывает влияние на власть. И чем больше бизнес, тем большее влияние он оказывает. Не бывает так: мы – власть, а вы – просто бизнесом занимайтесь.
По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, ключевое отличие украинских олигархов заключается в том, что их влияние на жизнь страны абсолютно. В Украине широко распространено кумовство и лоббирование своих интересов через "рукопожатие". У нас нельзя вести бизнес или получить должность без взяток, знакомств, прикрытия "погонами". Для экономики такая ситуация губительна.
У аналитика Алексея Куща есть для нас две новости: хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что в нынешних условиях деиндустриализации против олигархов можно не бороться – они исчезнут сами. Но есть и плохая: лучше от этого не станет.
"Кризис уже "перековывает" олигархов в просто очень богатых людей, – поясняет эксперт свою мысль. – Кто-то – под санкциями, кто-то – под угрозой выдачи в США. "Бодрячком" выглядит, пожалуй, один Ахметов, но это до поры до времени. Ведь кризис – это лучшее лекарство от олигархов. В кризис 2008-2009-го им удалось восстановиться за счет общества, в 2014-2015-м потенциал уже был подорван, а сейчас индустриальный потенциал вообще обнулится".
Эксперт напоминает: в "великих аграрных державах" олигархов не бывает – там правят жизнью лендлорды. Но не стоит даже надеяться, что этот формат лучше.
Стремясь побороть олигархов, не надо забывать о природе самого явления "олигархия". В противном случае убрав одних, можно просто расчистить поле для других. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экономист Александр Гаврутенко.
По мнению эксперта, олигархию порождают искаженные идеалы, когда деньги и богатство считаются наивысшей человеческой ценностью. Но еще до этого они порождают всеобщую бедность, корыстолюбие, невежество, повсеместное недоверие друг к другу, зависть, злость и другие подобные признаки больного общества. А вот конечным и максимально злокачественным симптомом этой "болезни" становятся несколько наиболее влиятельных олигархов, которые накапливают в своей собственности огромную долю общественного имущества.
По словам Гаврутенко, ограничить деятельность олигархов законодательно – это все равно что законом запретить существование коронавируса. А вот гигиенические мероприятия, такие как демонополизация рынков, очистка судебной и правоохранительной систем, повышение качества и доступности образования, развитие гражданского общества, действительно могли бы сдержать их вредное воздействие.
В свою очередь президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко говорит, что в условиях, когда карманные депутаты, отдельные чиновники, целые министерства, государственные структуры, государственные предприятия, влиятельные СМИ находятся "на подтанцовке" у олигархов, важно, чтобы подобные заявления не были просто информационным шумом.
По мнению Алексея Куща, закон о превращении олигархов в бизнесменов выглядит смешно. Понятно, что документа еще нет, но, судя по тому, что звучит из уст президента и его окружения, закон будет полностью лишен каких-либо идей и политических смыслов. Просто "за все хорошее против всего плохого".
Так вот, во-первых, южнокорейцы провели рассечение этих ФПГ, запретив им развиваться по горизонтали. Хочешь плавить металл – только плавь металл, хочешь заниматься сельским хозяйством, – значит, исключительно сельское хозяйство. То есть, если спроецировать на Украину, то тот же Ахметов занимался бы только металлургическим бизнесом, а, скажем, Коломойский – только ферросплавами. Это очень важный шаг, говорит Кущ, поскольку у олигархов забирают возможность захватывать все сегменты, где производится хоть какая-то добавочная стоимость. Если этого не сделать на законодательном уровне, то олигархи, пользуясь политическим ресурсом, приходят в заинтересовавшие их сферы и просто выдавливают из них людей и компании, которые зачастую на этом месте показывают большую эффективность.
Второй шаг Южной Кореи заключался в запрете перекрестного финансирования убыточных бизнесов за счет прибыльных. Дело в том, отмечает Кущ, что такое финансирование загоняет олигархов в долги, которые они потом пытаются отдать за счет государства, зачастую вполне успешно.
В Украине же нужен еще один важный шаг – запретить олигархам владеть СМИ.
Если применить эту модель, резюмировал Алексей Кущ, то в Украине олигархов просто не будет. Соответственно, нам не нужен будет закон, ведь сам термин "олигарх" исчезнет.
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