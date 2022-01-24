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Зеленский созывает СНБО: что рассмотрят

Заседание состоится в помещении Офиса президента 24 января

сегодня, 14:48
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно решению государственного главы Владимира Зеленского, в понедельник, 24 января, в 17:00 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. 

Зеленский созывает СНБО: что рассмотрят

Заседание СНБО - фото: Офис президента

Отмечается, что во время заседания будет поднят ряд вопросов, в частности, касаемо мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействию коронавирусной пандемии и другие вопросы. 

Около 18:30 ожидается брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. 

Отметим, что на Восточном фронте – обострение. Впервые с начала года суточное число обстрелов со стороны российско-оккупационных войск выросло 23 января до 10. При этом 8 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, подчеркивая, что ранен один из защитников Украины. На этом фоне идут сообщения о том, что США, а также Великобритания вывозят своих дипломатов из Украины. Впереди – новый раунд переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности. Эксперты рассказали интернет- изданию "Комментарии", что происходят и по какой причине, чего ждать и как действовать в обозримом будущем.  

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверен, что РФ проводит так называемую стратегию устрашения. По его мнению, Украине необходимо максимально активизировать дипломатические усилия, в том числе совместно с западными партнерами, для предотвращения полномасштабной агрессии.

 



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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/5224.html
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