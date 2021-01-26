Закон о референдуме: что изменится в Украине

Верховная Рада сегодня проголосовала за законопроект о народовластии через референдум. Эксперты оценили результаты (почему поддержали именно эти силы, почему не поддержали другие), а также позитив и риски данного закона.



Закон о референдуме. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Кто голосовал

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает неудивительным, что голосование состоялось преимущественно с помощью "Слуги народа". Отметим, что, по сути, закон приняли монобольшинством (226 "за" из 228 представителей СН, зарегистрированных в зале). Также законопроект поддержала полным составом депутатская группа "Доверие" и 9 из 14 внефракционных нардепов.

"Принятие этого закона – предвыборное обещание и Зеленского, и СН. Так что тут всё понятно, – говорит политолог. – Может быть, небольшая сенсация в том, что, вопреки слухам чуть ли не о расколе СН, за законопроект проголосовали почти все присутствующие представители монобольшинства. Даже, насколько известно, Александр Дубинский. Это показатель того, что если проблемы в СН и есть, то раскола – нет".

Голосование депутатов из группы "Доверие", а также почти десяти внефракционных нардепов Владимир Фесенко называет уже традиционным. По его словам, это – реальное парламентское большинство, которое проявилось еще в прошлом году.

"Позитив принятия этого закона очевиден, – говорит политолог. – Речь идет о конституционном праве граждан, о норме. У нас должен быть этот закон. Ненормально, что его какое-то время не было. Референдум – одна из форм прямой демократии. И если мы хотим развиваться как демократическое государство, такой закон необходим".

Среди проблемных моментов, на которые указывают критики закона, то, что выносить на всеукраинский референдум можно лишь один вопрос – и только раз в году.

"Но референдумы – дорогое удовольствие, – поясняет Владимир Фесенко. – Мы ведь не проводим выборы каждый год. Дорого. Демократия имеет свою цену. Хоть, в принципе, можно было прописать возможность выносить два-три вопроса. С другой стороны – нельзя подменять референдумами работу парламента и других органов госвласти".

Комментируя критику нормы об электронном голосовании, эксперт подчеркивает, что это – не обязательное, а возможное условное. Речь не идет о том, что в ближайшем будущем мы будем голосовать исключительно в электронном виде.

"Думаю, в перспективе будет возможность части граждан голосовать электронным образом. Но надо технически и организационно отработать безопасность такого голосования, чтобы минимизировать возможность вмешательства, фальсификаций", – считает Владимир Фесенко.

Риск голосования по проблемным вопросам ограничен, по его словам, прописанными в законе предохранителям.

"В рамках этого закона нельзя выносить на референдум вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, – перечисляет политолог. – Нельзя выносить и вопросы, связанные с бюджетом, налогами, амнистией, международными обязательствами Украины. С моей точки зрения, закон действительно имеет ряд предохранителей, которые минимизируют потенциальные риски. К тому же, в нем учтены и международный опыт, и пожелания экспертов, в том числе Венецианской комиссии".

Значение законопроекта о референдуме

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец уверен: "Принятие сегодня закона о референдуме в президентской редакции свидетельствует, в первую очередь, о том, что идеи Путина и Медведчука живут и процветают. Мы видели, как "народовластие" было реализовано в Крыму и на Донбассе, где проводили "референдумы". Мы знаем, к чему это привело…"

По мнению Тараса Березовца, принятый закон противоречит Конституции и несет ряд рисков.

"На всеукраинский референдум, то самое пресловутое "народовластие", которое ударило по территориально целостности Украины, можно выносить вопросы, которые меняют Конституцию (утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины), вопросы изменения территории Украины. Условно говоря, если завтра Зеленский скажет "Давайте вынесем вопрос отказа от Крыма – за возвращение Донбасса + контрибуции со стороны РФ, допустим 15 млрд долл", можем только предположить, какой будет итог соответствующего голосования", – говорит политтехнолог.

По его мнению, неголосование за законопроект фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука может быть заранее согласовано и являться своеобразным "прикрытием".

"Основным промоутером этой истории в команде Зеленского выступал вице-спикер Стефанчук. Человек, которого многие считают достаточно близким к Медведчуку. А не голосование ОПЗЖ – попытка прикрыть кремлевские хвосты", – считает Тарас Березовец.

Он не исключает, что также не голосовавшие за данный закон представители "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" могут подать в Конституционный суд представление с обжалованием закона о референдуме – как противоречащего Основному закону.

Ранее "Комментарии" писали, что Стефанчук уверяет – менять территорию Украины можно будет только в сторону увеличения.

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