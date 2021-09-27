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Закон об олигархах применят против Медведчука, - эксперт

Эксперт заявляет, что закон об олигархах в первую очередь применят против Медведчука, которого власть не может сломать

сегодня, 14:00
Автор:

Хмільовська Інна

Первым, против кого власть может применить закон об олигархах может стать председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук из-за его поддержки православной церкви и русского языка. Такое мнение высказал политолог Юрий Кот, пишет издание 112ua.

Закон об олигархах применят против Медведчука, - эксперт

Виктор Медведчук. Фото 112ua.tv

По его словам, закон в первую очередь будут применять по отношению к тем богатым людям Украины, которые имеют хоть какое-то отношение к русской идентичности, например, поддерживают православную церковь или русский язык.

акон в первую очередь будут применять для борьбы с реальной оппозицией. Первой жертвой будет, скорее всего, Виктор Владимирович Медведчук, которого украинские власти никак не могут сломать. Вот и приходится подтасовывать законы, которые позволят применять карательные меры по отношению к самому Медведчуку и людям из его окружения", — отметил он.

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что поскольку добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", — сказал Виктор Медведчук.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука. Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы. 

Недавно издание "Комментарии" сообщало о том, что избиратели Медведчука не понимают, почему депутаты подвергаются репрессиям, — Нимченко.


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Источник: https://112ua.tv/politika/ekspert-zakon-ob-oligarhah-v-pervuyu-ochered-primenyat-protiv-medvedchuka-kotorogo-vlast-ne-mozhet-slomat-592433.html
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