Закон о переходном периоде отозвали из Рады: возможные причины и последствия

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о необходимости доработать проект закона "Об основах государственной политики переходного периода". В нем предлагалось закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта, а также увязывались вопросы деоккупации Донбасса и Крыма. Но теперь Кабмин отозвал его из парламента. Это произошло накануне встречи советников глав нормандского формата, намеченной на 26 января. Как оцениваете это решение? Не выглядит ли оно как уступка Москве, которая ранее раскритиковала данный законопроект, называя его нарушением "Минских соглашений"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

КПВВ. Фото из открытых источников

Власти поняли, что за проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" в Раде нет голосов

По мнению юриста-аналитика ОО "Донбасс СОС" Михаила Фоменко, в целом, решение об отзыве данного законопроекта – верное.

"Даже исходя из фактической ситуации: если законопроект даже не был включен в повестку дня парламента – это может говорить об отсутствии поддержки депутатов и нежелании инициировать заведомо провальное голосование. Логичным результатом является желание что-то изменить в этом уравнении", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что Венецианская комиссия выражала ряд замечаний относительно положений законопроекта, в том числе по тем вопросам, о которых говорила вице-премьер Ирина Верещук. Речь о конвалидации (признание отдельных категорий односторонних сделок, совершенных на временно неподконтрольной территории), люстрации, статусе Крыма и т.д.

"Коалиция правозащитных организаций, которые занимаются защитой прав пострадавшего от конфликта населения (в нее входит и Донбасс СОС), также готовила анализ данного законопроекта, участвовала в его обсуждении. К нормативным актам, которые призваны регулировать такие "чувствительные вопросы", нужно подходить гораздо более серьезно и системно. Особенно, когда это касается создания новых конструкций, которых не существовало ранее в национальном законодательстве. Теоретическое обоснование и соответствие нормам Конституции, действующему законодательства – жизненно необходимы. Их игнорирование приведет к вполне конкретным проблемам на этапе реализации, что может поставить весь процесс под угрозу", – отмечает Михаил Фоменко.

Он приводит такой пример. Законопроект содержал полномочия президента, которые не предусмотрены Конституцией. И в случае принятия документа в такой редакции и принятии президентом определенных решений на основании таких норм права, они впоследствии могут быть отменены.

"На данном этапе законопроект, к сожалению, был ближе к политической декларации, чем к целостной конструкции, которая способна работать в том виде, в котором существует", – резюмирует эксперт.

Украинская сторона в переговорах с РФ не может манипулировать собственным законодательством в угоду агрессору

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что решение о срочном отзыве из ВР законопроекта о переходном периоде точно связано с грядущей встречей советников глав государств нормандской четверки. И является ошибочным.

"Действительно, к проекту было много вопросов у правозащитников, юристов. На его доработке настаивала Венецианская комиссия. Отмечалась важность, чтобы он не входил в противоречие с другими законами, с Конституцией. У нас ведь есть уже законодательная база в отношении Автономной Республики Крым. В общем, были чисто юридические претензии. Часть из которых, кстати, учли перед внесением законопроекта в парламент, что произошло в августе 2021 года. Важно было, чтобы эта идея получила ход. Чтобы у нас появился свод законов, который регламентировал бы, каким образом восстанавливать власть и суверенитет Украины над деоккупированными территориями в процессе и реинтеграции. Всё можно было доработать. Но законопроект отозвали не из-за юридических претензий к нему. А потому, что РФ выдвинула такое условие для встречи советников глав нормандского формата. И потому я считаю такой шаг, сделанный под нажимом Москвы, неприемлемым, недальновидным, необоснованным", – поясняет Мария Золкина.

По ее мнению, если бы законопроект отозвали в связи с желанием что-то в нем улучшить, поправить, либо принять свод других законов в целом – это было бы нормально. Но украинская сторона в переговорах с РФ не может манипулировать собственным законодательством в угоду агрессору, уверена аналитик.

"Качество законопроекта – это второй вопрос. А первый – его отозвали ради проведения самой мелкой по формату (советники – это ведь не главы МИД, не руководители государств) встречи в нормандском формате. Встречи, которая не принесет никаких подвижек в урегулировании конфликта. Между Киевом и Москвой нет сейчас предметного диалога, ради которого можно было бы идти на определенные компромиссы, чтобы прийти к некому общему знаменателю. Более того – в данный момент идет большая геополитическая игра, в которой РФ выставила высокие требования Западу (не расширение НАТО, разоружение уже имеющихся подразделений Альянса в Европе, не вступление в НАТО Украины и Грузии). И ставки тут куда выше, чем выполнение отдельных пунктов Минских соглашений. А потому встреча нормандских советников ни к чему не приведет. Отозванный законопроект можно считать фактически похороненным, потому что в парламент он уже не вернется", – прогнозирует Мария Золкина.

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