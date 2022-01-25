В ОП увидели позитивный сигнал в предстоящей нормандской встрече

Глава Офиса президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на встречу политических советников "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 26 января. На сегодняшний день все участники переговоров подтвердили свою заинтересованность в такой встрече. Как передает издание "Комментарии", об этом Андрей Ермак заявил в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Главный сигнал, по мнению Андрея Ермака, состоит в том, что удалось наконец-то разблокировать встречи в рамках Нормандского формата и к тому же сами участники могут встретиться не через видеосвязь, как было раньше, а очно. То есть, все основания полагать, что должен состояться прямой, откровенный разговор, по итогам которого удастся достичь каких-то предметных результатов.

По словам главы президентской канцелярии, на сегодняшний день все стороны подтвердили своё участие. Также Ермак выразил надежду, что главные союзники и партнеры Украины Берлин и Париж будут на стороне Украины и будут заинтересованы в позитивных результатах таких переговоров.

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