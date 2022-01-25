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В ОП увидели позитивный сигнал в предстоящей нормандской встрече

На сегодняшний день все стороны подтвердили участие в переговорах

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Офиса президента Андрей Ермак возлагает большие надежды на встречу политических советников "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 26 января. На сегодняшний день все участники переговоров подтвердили свою заинтересованность в такой встрече. Как передает издание "Комментарии", об этом Андрей Ермак заявил в эфире передачи "Свобода слова на ICTV". 

В ОП увидели позитивный сигнал в предстоящей нормандской встрече

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Главный сигнал, по мнению Андрея Ермака, состоит в том, что удалось наконец-то разблокировать встречи в рамках Нормандского формата и к тому же сами участники могут встретиться не через видеосвязь, как было раньше, а очно. То есть, все основания полагать, что должен состояться прямой, откровенный разговор, по итогам которого удастся достичь каких-то предметных результатов.

По словам главы президентской канцелярии, на сегодняшний день все стороны подтвердили своё участие. Также Ермак выразил надежду, что главные союзники и партнеры Украины Берлин и Париж будут на стороне Украины и будут заинтересованы в позитивных результатах таких переговоров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zap6T5m616w
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