Закон о легализации азартных игр направили на подпись Зеленскому

Язык
BTC/USD
10851.97
ETH/USD
315.91
LTC/USD
53.05
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись
президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом сообщается на
сайте Верховной Рады.
Напомним, заместитель главы парламента от фракции "Батькивщина" Елена
Кондратюк обозначила, что принятие закона о легализации игрового бизнеса в
Украине является
весьма поспешным. Политик уверена, что такая ситуация связана с
необходимостью финансировать предвыборную кампанию местных выборов.
Ранее "Комментарии" писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады 14
июля зарегистрировали два
постановления об отмене принятия закона "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр".
Авторы первого законопроекта внефракционный народный депутат Вадим
Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера и группа других беспартийных депутатов.
Второй проект постановления 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от "Батькивщины"
и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко. Тексты пока не опубликованы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости