Закон о легализации азартных игр направили на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Напомним, заместитель главы парламента от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк обозначила, что принятие закона о легализации игрового бизнеса в Украине является весьма поспешным. Политик уверена, что такая ситуация связана с необходимостью финансировать предвыборную кампанию местных выборов.

Ранее "Комментарии" писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады 14 июля зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Авторы первого законопроекта внефракционный народный депутат Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера и группа других беспартийных депутатов. Второй проект постановления 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от "Батькивщины" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко. Тексты пока не опубликованы.

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