В Верховной Раде заблокировали законопроект о легализации игорного бизнеса

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое проходит во вторник, 14 июля, зарегистрировали два постановления об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Данное заявление появилось на сайте украинского парламента.

Авторы первого законопроекта внефракционный народный депутат Вадим Новинский, Виктория Гриб, Сергей Магера и группа других беспартийных депутатов. Второй проект постановления 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов от "Батькивщины" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко. Тексты пока не опубликованы.

Напомним, пока Верховная Рада Украины не рассмотрит данные документы, спикер не может подписать законопроект и передать его на подпись президенту.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, как игорный бизнес будет функционировать в Украине. К примеру, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин считает, что внешне закон выглядит довольно цивилизованно.

"Вроде бы, есть необходимые ограничители, чтобы в игорные заведения не попадали лудоманы (люди с зависимостью от игры), несовершеннолетние, граждане с тяжелым материальным положением (получатели субсидий), неплательщики алиментов и так далее… Также прописано, что государство будет заниматься определением игорных зон, расписаны их параметры, – отмечает эксперт. – Но подобные инициативы в украинских реалиях будут упираться в практическую реализацию. У нас ведь строгость закона компенсируется невнятностью их выполнения", - заметил эксперт.







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