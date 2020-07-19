В Раде назвали легализацию азартных игр несвоевременной

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Екатерина Белоброва
Заместитель главы парламента от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк обозначила, что принятие закона о легализации игрового бизнеса в Украине является весьма поспешным. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
Так, по убеждению политика, такая ситуация связана с необходимостью финансировать предвыборную кампанию местных выборов.
"Я не уверена и точно думаю, что это не связано с финансированием местных выборов. Потому что в законе об азартных играх предусмотрен переходный период на два года, когда создается специальный наблюдательный совет, который будет наблюдать за тем, как ведутся, и эффективно контролировать, как, например, проводится онлайн-казино, казино, которые должны открыться, игровые автоматы, букмекерство, онлайн-покер и так далее", - указала Кондратюк.
Также нардеп подчеркнула, что прежде, чем принимать подобный закон, парламентарии должны четко понимать, какое отношение к этому в украинском обществе.
"А местные органы спросили, хотят ли они иметь эти места, где люди могут приходить и играть, не говоря об этих игровых автоматах? А у людей спросили, у которых их родные будут бежать в ломбарды и закладывать последнее, что у них есть?", - заключает заместитель спикера.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте заблокировали принятие закона о легализации игрового бизнеса.
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