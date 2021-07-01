Закон о коренных народах: чем важен для Украины и при чем тут Крым

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Вечканова Елена
1 июля в Верховной Раде был проголосован закон, прописывающий понятие "коренный народ" для Украины. Отныне
таковой статус в нашем государстве имеют крымчаки, караимы и, разумеется,
крымские татары. "Комментарии" попросили экспертов объяснить важность данного
закона, весьма критикуемого Россией, и назвать отрицательные моменты, если таковые
в документе присутствуют.
В Украине определили, кто является коренным народом. Фото: МИД
Доктор юридических наук, экс-постпред президента
Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что сложно найти негатив в законе,
который наша страна должна была принять во время развития конституционных норм,
то есть еще двадцать пять лет тому назад.
По его мнению, этот закон — не столько о деоккупации
Крыма, сколько о восстановлении исторической справедливости.
Экс-заместитель министра
внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный
депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов, кандидат
юридических наук Геннадий Москаль
критикует принятый закон.
По его мнению, сегодня эта власть думает, что
она умнее остальных, а предыдущие были — дураки.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как к инициативе признать крымских татар коренным народом Украины относятся некоторые из народных депутатов Украины. Эксклюзивное мнение — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, как у Зеленского отреагировали на недовольство россиян законом о коренных народах.
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