Закон о коренных народах: чем важен для Украины и при чем тут Крым

1 июля в Верховной Раде был проголосован закон, прописывающий понятие "коренный народ" для Украины. Отныне таковой статус в нашем государстве имеют крымчаки, караимы и, разумеется, крымские татары. "Комментарии" попросили экспертов объяснить важность данного закона, весьма критикуемого Россией, и назвать отрицательные моменты, если таковые в документе присутствуют.



В Украине определили, кто является коренным народом. Фото: МИД

"Этот закон следовало принять еще четверть века назад"

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что сложно найти негатив в законе, который наша страна должна была принять во время развития конституционных норм, то есть еще двадцать пять лет тому назад.

"Также непросто отыскать подвох в документе, соответствующем международным стандартам в этой сфере, в первую очередь — Декларации ООН о правах коренных народов, которую Украина обязалась соблюдать в 2014 году", — отмечает Борис Бабин.

По его мнению, этот закон — не столько о деоккупации Крыма, сколько о восстановлении исторической справедливости.

"Реакция агрессора тут легко объяснима, так как РФ за коренными народами Крыма их коллективные права, естественно, не признаёт", — поясняет Борис Бабин.

"Есть целый ряд национальностей, не имеющих фактически родины, кроме Украины"

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов, кандидат юридических наук Геннадий Москаль критикует принятый закон.

" Какой парламент, такое и голосование, — говорит он. — Получается, мы приняли закон для Крыма. Я как-то возглавлял комитет по делам национальностей. И этот вопрос поднимался не раз. Крымчаков, как таковых, в природе фактически нет. Нет ни письменности у них, ни языка. Караимы остались тоже все в Крыму (в районе Евпатории). Единицы может тут. Крымские татары, кырымлы, тоже на 99,9% остались в Крыму, тут только их "вожди". А ромы у нас коренной народ? А гагаузы? Целый ряд национальностей есть, не имеющих фактически родины, кроме Украины", — подчеркивает Геннадий Москаль.

По его мнению, сегодня эта власть думает, что она умнее остальных, а предыдущие были — дураки.

"Абсолютно пустой закон, который ничего не дает. Где позиция нашего института этнонациональной политики Академии наук? Нужно было тогда называть коренными народами всех, кто не имеет другого места обитания. Их много... Принятие этого закона — глупости. Зеленский хочет прославиться тем, что при нём приняли, что не приняли раньше. А пользы от этого принятия я не вижу, — признался эксперт. — Как и от того же закона об образовании, который окончательно вступит в силу в 2023 году, дав коренным народам возможность изучать все предметы на родном языке, а нацменьшинствам — только на украинском".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как к инициативе признать крымских татар коренным народом Украины относятся некоторые из народных депутатов Украины. Эксклюзивное мнение — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как у Зеленского отреагировали на недовольство россиян законом о коренных народах.

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