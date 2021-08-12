За отсутствие каких билбордов Вирастюк раскритиковал местную власть Прикарпатья (ВИДЕО)

Неоднозначную реакцию общества недавно вызвало заседание представителей местной власти в Ивано-Франковской области. Как сообщает "Цензор.Нет", чиновники, помимо прочего, обсуждали президентскую программу "Большое строительство".



Василий Вирастюк поддержал "Большое строительство" президента. Фото из открытых источников

По словам народного депутата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, выбранного по данному округу, на отдельных участках дорожных трасс, где происходит реконструкция покрытия, полностью отсутствует информационные борды. Как объяснил политик, он вместе со своей командой проехал более четырех километров дороги по направлению к Пасичной, но никаких объявлений о "Большом строительстве" не увидел.

"При этом установленные дорожные знаки о ремонтных работах и ограничении скорости, если я не ошибаюсь, до 50 км/час", — отметил Василий Вирастюк во время совещания с представителями местной власти Прикарпатья.

Акцент на том, что работы проходят за счет государственного бюджета и инициативы президента, Вирастюк назвал для себя и всей команды "принципиальным вопросом".

Помимо этого, депутат напомнил, что не так давно в Ивано-Франковской области подрядчик, участвовавший в еще одной части "Большого строительства", не использовал специальную маркировку для своей техники. Таким образом предприниматель смог манипулировать информацией насчет того, кто именно ремонтирует дороги, хотя все финансирует именно государство.

Во избежание повторения подобных неприятных инцидентов Василий Вирастюк и акцентировал внимание на необходимости выставления информационных бордов.

Интересно, что многие пользователи Сети не слишком поняли подобную позицию новоиспеченного депутата.

"Да что ты такое несешь, черт побери?", "Реклама — наше всё", "О, скоро будет все, как в Северной Корее, будем хлопать в ладоши с радостными рожами нашему великому Зе!" — высказывают свое недовольство интернет-юзеры под новостью.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали об откровениях Василия Вирастюка: политик признался, что его побудило пойти в народные депутаты. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как Вирастюк относится к своей новой ипостаси политика, а также как ему далась победа на выборах.

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