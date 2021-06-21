Василий Вирастюк рассказал, почему решил стать народным депутатом

Не так давно известный украинский спортсмен Василий Вирастюк, который носит титул "Самый сильный человек мира", стал народным депутатом от партии "Слуга народа". В интервью изданию НВ он рассказал о первых впечатлениях от работы в Верховной Раде и объяснил, почему начал депутатскую деятельность.

Василий Вирастюк - народный депутат. Фото: ua.interfax.com

По словам Вирастюка, его несколько раз звали в ВР, но он не рассматривал подобных предложений по ряду причин. В этом году спортсмен все же решился и принял решение идти в народные депутаты. Хотя оно ему далось сложно, признался Вирастюк.

Как пояснил стронгмен, он убедился, что среди народных депутатов есть много профессионалов, которые действительно делают хорошие дела. Однако есть также такие, которым он не доверял бы.

Рассказывая о первых впечатлениях работы в парламенте, Вирастюк отметил, что в целом коллеги от партии приняли его хорошо. А вот на вопрос, как он отреагировал на косые взгляды и негативную реакцию на его депутатство со стороны представителей фракции "За будущее", депутат признался, что это его совсем не задело, а наоборот — даже немного подбадривало, как во время спортивных соревнований.

Также Василий Вирастюк рассказал, что в парламент пришел с одной главной целью, которую называет делом жизни. Он признался, что мечтает реализовать проект по созданию в Украине области реабилитации раненых ветеранов. Вирастюк объясняет, что это огромное направление, которое в стране не развивалось, поэтому все надо начинать с нуля.

"В этом направлении нужно писать законопроекты и, в конце концов, открыть реабилитационный центр для раненых ветеранов", — подчеркнул народный депутат.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, как Василий Вирастюк принес присягу в народные депутаты и праздновали ли свою победу .

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