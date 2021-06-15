Присяга Вирастюка: нардеп рассказал, празднует ли он победу и какой она была

Во вторник, 15 июня, в стенах парламента состоялось важное событие для фракции "Слуга народа". Нынче её ряды официально пополнились новым депутатом, ведь свою присягу наконец-то торжественно произнес Василий Вирастюк. Как ощущения от первого дня в Верховной Раде и отпраздновал ли политик свою победу, узнавала парламентская корреспондентка издания "Комментарии" Мария Гергелюк.



Василий Вирастюк официально стал депутатом от "Слуги народа". Фото из открытых источников

Свое общение с журналистами Вирастюк начал с ответа на шутливый вопрос о буфете. Заверив всех, что обязательно проведет "инспекцию" этой части парламента, депутат объяснил, как чувствует себя в новом амплуа.

По его словам, как таковой экскурсии по Верховной Раде коллеги пока ему еще не организовывали. Впрочем, это не мешает ему потихоньку осваиваться. Сегодня же, в первый рабочий день, Василия Вирастюка сопровождают двое помощников — девушка Руслана и парень, чьего имени политик так и не назвал.

Про победу Вирастюк говорит не слишком охотно. Отмечает лишь то, что до сих пор не устраивал никаких мероприятий, дабы отметить подобный успех.

"Я считаю, что именно сегодня случилась финальная точка в моей победе — после принесения присяги, — заверяет нардеп. — Поздравлений раньше приходило очень много, но я честно просил всех повременить до последнего".

Напряженная борьба на округе, когда несколько попыток объявить реального победителя местных выборов пошли прахом, вылились в очередной логический вопрос Вирастюку. Комментируя сложившуюся ситуацию, депутат подчеркивает, что борьба была принципиальной.

"Вы все знаете, что было фантастическое сопротивление наших оппонентов. Им категорически не нравилась моя кандидатура. Но из этого всего получилась принципиальная борьба, и я стал победителем. Правда на нашей стороне, наша команда победила", — подчеркивает Василий Вирастюк.

К слову, вопрос об ожиданиях от предстоящей встрече Джозефа Байдена и Владимира Путина новоиспеченный депутат комментировать отказался.

Следует отметить, что присягу Вирастюку пришлось зачитывать в весьма недружелюбной атмосфере. И хотя "Слуги народа" пытались всячески поддержать коллегу, другие нардепы то и дело скандировали слово "позор" (укр. "ганьба").

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