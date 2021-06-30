За ложь в поданных декларациях можно получить год тюремного срока: как оценивать это решение

Отныне в Украине за ложь в поданных декларациях можно получить год тюремного срока Ужесточающие ответственность за неправдивую декларацию президентские правки утверждены 29 июня Верховной Радой. Как оцениваете это решение? Поможет ли в борьбе с коррупцией – или это очередная профанация? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Рада (фото из открытых источников)

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко убежден, что поддержанные Радой ужесточения не приведут к позитивным последствиям касательно борьбы с коррупцией.

"К сожалению, борьба с коррупцией в Украине превратилась в куда более прибыльный бизнес, чем сами коррупционные действия, — отмечает эксперт. – Усиление ответственности за неправдивую декларацию будет, как и ранее, использоваться для политической расправы, для попыток давления на людей, которые не угодны власти".

К тому же, продолжает Сергей Войченко, антикоррупционные органы, включая Высший антикоррупционный суд, снова будут заниматься такой мелочью как проверка деклараций.

"А потом эти мелкие дела станут выдавать за некие огромные достижения ради оправдания миллиардных бюджетов. При этом правонарушения будут выявлять на мизер, на тысячи гривен, демонстрируя видимость борьбы. И всё меньше людей будут хотеть идти на госслужбу (что подразумевает подачу е-деклараций), понимая, что кто угодно, благодаря достаточно сложной и запутанной системе декларирования, сможет обвинить их в некой мелочи, поставив крест на карьере. Пойдут ли успешные люди, которые могли бы сделать что-то полезное, на таких условиях на госслужбу? Вопрос риторический, — считает Сергей Войченко. — К сожалению, наше государство продолжает пытаться понравиться зарубежным партнерам (в том числе, внося такие изменения в законодательство), тогда как сами украинцы не чувствуют никакого улучшения".

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что данная инициатива является более формальной, чем эффективной. И всё же он воспринимает ее как конструктивную, позволяющую держать "слуг народа" (депутатов и не только) под определенным контролем.

"Однозначно — это шаг вперед. Но если мы будем такими мелкими шажками идти, лишь через несколько лет сможем получить результат, на который уже сегодня рассчитывают граждане Украины", — подчеркивает Иван Либерман.

По его мнению, ужесточение наказания за неправдивое е-декларирование призвано показать международным партнерам, что в Украине происходят определенные перемены.

"Но мне кажется, что сам социум требует более значительной, реальной ответственности для госчиновников-нарушителей в целом и нардепов в частности", — говорит доктор права.

Напомним, что "Комментарии" уже писали, почему часть нардепов Верховной Рады была не готова поддержать последние правки президента Украины к этому закону. В частности, отдельные правки назывались "очень странными и искажающими логику".



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