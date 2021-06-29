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Главная Новости Политика рада Отныне в Украине, за ложь в поданных декларациях уже можно получить год тюремного срока
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Отныне в Украине, за ложь в поданных декларациях уже можно получить год тюремного срока

Ужесточающие ответственность за неправильную декларацию президентские правки утверждены сегодня Верховной Радой

сегодня, 16:30
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины окончательно приняла "нашумевший" Закон №4651, с двумя правками президента Украины, ужесточающими ответственность "за подачу недостоверной информации или не предоставлении декларации вообще лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления". Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Криминальный кодекс страны.

Отныне в Украине, за ложь в поданных декларациях уже можно получить год тюремного срока

Голосование в Верховной Раде, открытые источники

"В своих предложениях Президент Украины предложил исключить абзац десятый подпункта 9 пункта 2 раздела I и пункт 2 раздела II Закона и выложить подпункт 10 пункта 2 раздела I Закона в следующей редакции: "10) абзац второй статьи 3663 после слов" от ста пятидесяти до двухсот "сорока часов" дополнить словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год", — сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Таким образом, теперь нарушители законодательства о декларировании доходов могут получить не только крупные штрафы, но и в особых ситуациях "сокрытия" своих активов — до 2 лет "условно" или год реального тюремного заключения.

"За" законопроект №4651 проголосовали 315 депутатов, из которых 225 голосов пришлось на фракцию "Слуга народа". Из фракции "ОПЗЖ" за законопроект не отдал свой голос ни один из депутатов. 

Напомним, что "Комментарии" уже писали, почему часть нардепов Верховной Рады была неготова поддержать последние правки президента Украины к данному закону . В частности, отдельные правки назывались "очень странными и искажающими логику". 


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