За что попали под санкции СНБО Оксана Марченко и Наталья Лавренюк — СМИ

Известная телеведущая и медийная личность Оксана Марченко могла попасть под санкции вместе со своей подругой Натальей Лавренюк из-за владения нефтезаводом в России. Такую информацию, ссылаясь на личные источники в Совете национальной безопасности и обороны, сообщает издание ZN.UA.

Лавренюк и Марченко попали под санкции вместе с мужьями. Коллаж: 24 канал

Предприятие, о котором идет речь — Новошахтинский завод нефтепродуктов, расположенный, собственно, в Новошахтинске Ростовской области. По словам высокопоставленного источника, Марченко и Лавренюк являются единоличными собственницами этого завода. Акции поделены между женщинами в пропорции 75 на 25.

Чем так примечательно предприятие Новошахтинска? Именно этот завод поставляет топливо и другие нефтепродукты на оккупированные территории Донбасской и Луганской областей. Следовательно, ему вменяют пособничество терроризму и сотрудничество с администрациями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

К слову, ранее "Комментарии" сообщали о компании Teteos Global Limited, находящаяся в собственности Натальи Лавренюк, гражданской жены прежде "попавшего в опалу" депутата Тараса Козака. Именно Teteos привлекло пристальный взгляд журналистов-расследователей, как замешанная в незаконных нефтяных операциях в Российской Федерации организация. Считается, что именно благодаря денег, проведенных через данную офшорную компанию, Козаку удалось приобрести права на нынче заблокированные СНБО телеканалы.

Напомним, именно сегодня, 19 февраля во время заседания СНБО было решено ввести санкции против Виктора Медведчука, который возглавляет партию "ОПЗЖ". На его имущество будет наложено трехлетний арест. Между прочим, еще ранее под внутренние украинские санкции попали отдельные приватные самолеты, которыми Козак вместе с Медведчуком, как стало известно, часто летали в Россию на встречу с высокопоставленными политиками.



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