Ярош прокомментировал введение санкций против Медведчука и Марченко: "Будет продолжение"

Экс-нардеп и командующий украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош прокомментировал введение санкций СНБО против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.

Фото: Google

Он сказал, что кровь Революции на Майдане и войны на Донбассе была пролита не зря. Ярош назвал решение СНБО стратегическим, а также поддержал шаги власти по закрытию каналов Тараса Козака и уголовному делу против блогера Анатолия Шария.

Политик отметил, что по его информации, продолжение решения СНБО обязательно будет. Он поблагодарил за санкции секретаря СНБО Данилова, главу МВД Авакова, главу СБУ Баканова, главнокомандующего ВСУ Хомчака и президента Зеленского.

Ярош сказал, что сотрудники силовых структур на всех уровнях провели титаническую работу, а он и его братья по оружию ждали таких решений годами.

По его словам, он не знает, что будет дальше, однако надеется, что власть не будет "давать заднюю" в борьбе с пророссийскими силами. Он отметил, что если власть будет идти по пути защиты украинской государственности, то они будут её поддерживать.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц, которых подозревают в финансировании терроризма.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что они являлись террористической группировкой, которая поставляла топливо боевикам на Донбассе, а также пообещал дальнейшие санкции против олигархов и депутатов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук отреагировал на санкции против Медведчука и Марченко.

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