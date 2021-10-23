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Я горжусь тем, что в нашей партии есть такой человек, - Рабинович о Медведчуке

Рабинович рассказал, что лидер оппозиции выбрал именно путь борьбы, а не побега из Украины

сегодня, 14:40
Автор:

Станислав Молчанов
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Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук стал настоящим символом сопротивления режима действующей власти. Об этом заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире одного из телеканалов, передает "112".

Я горжусь тем, что в нашей партии есть такой человек, - Рабинович о Медведчуке

Вадим Рабинович. Фото из открытых источников

"Я не прячусь и не буду прятаться. Я считаю, что мы должны идти с открытым забралом либо уходить из политики. Вы начали тему Медведчука. Он – молодец! Поведение нашего соратника – это большой пример. Именно от такого поступка Медведчука, как сегодня, и родится настоящее сопротивление, потому что больше терпеть этого нельзя. А я привык, у меня 12 уголовных дел за все поездки в Москву, поэтому будет 13, хорошее число, я люблю 13", — отметил Рабинович.

Политик подчеркнул, что лидер оппозиции выбрал именно путь борьбы, а не побега из Украины. По его словам, за Медведчуком готовы идти миллионы людей, потому что он настоящий лидер.

"Каждый человек для себя принимает какие-то решения. Я не понимаю, что значит выдавить гражданина Украины из Украины. Это было неправильно. И Виктор выбрал именно путь борьбы, путь, которому миллионы, может быть, и сочувствуют, но боятся. Всегда должен найтись какой-то лидер. Мы много с ним разговаривали до того, как это произошло, мы понимали, что будет. За два дня до предъявления обвинения, мы с ним практически часа четыре просидели, обсуждая все варианты. Мы ожидали и, поверьте мне, сейчас ожидаем ещё возможного ареста, не просто домашнего ареста, а и настоящего ареста. Было у них желание миллиард залога дать, чтобы посадить в тюрьму.  И, тем не менее, видите, человек с открытым лицом пошёл. Это мой товарищ, мой друг. Я горжусь таким человеком, что у нас в партии этот человек! И что он руководит Стратегическим советом партии. Люди на него смотрят и становятся смелее", — констатировал Рабинович.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что  Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов на брифинге после окончания заседания суда по избранию ему меры пресечения.


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Источник: https://112ua.tv/politika/rabinovich-ya-gorzhus-tem-chto-v-nashey-partii-est-takoy-chelovek-kak-medvedchuk-lyudi-smotryat-na-nego-i-stanovyatsya-smelee-595150.html
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