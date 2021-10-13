Медведчук: Задача нашей партии ‒ установить мир на Донбассе

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина никогда не были в состоянии войны. Он подчеркнул, что на Донбассе продолжаются боевые действия, но ни одна международная организация никогда не устанавливала наличие там регулярных российских войск.



Виктор Медведчук. Фото: 112

"Ни одна международная организация, начиная с ОБСЕ, ООН, и другие международные организации и страны никогда не устанавливали наличие регулярных войск Российской Федерации на Донбассе", ‒ сказал оппозиционный политик на брифинге после окончания заседания Печерского районного суда города Киева по избранию ему меры пресечения.

Отвечая на вопрос журналиста, Медведчук подчеркнул, что Россия и Украина никогда не находились в состоянии войны.

"Да, Россия и Украина никогда не были в состоянии войны и не находятся, это для вас, наверное, странно, но я вам открою государственную тайну: никогда не находилась в состоянии войны ни Украина с Россией, ни Россия с Украиной, и дай Бог, никогда находиться не будет. А вы, когда задаете вопрос, вы должны быть в предмете и понимать, что вот это голословные высказывания. Вам, как журналисту, надо знать: есть боевые действия на Донбассе, но там нет регулярных российских войск. Есть, как вы говорите, высказывания по поводу войны, но войну никто не объявлял", ‒ отметил Медведчук.

И добавил: почему же за семь лет власти Украины не объявили войну?

"И всем станет ясно, что мы находимся в таких-то и таких-то действиях, и в таком-то состоянии, которое предполагает определенный статус по Конституции и процедуру принятия решений. Нет такого решения, а значит, и нет действий. А вот разговоры ‒ ля-ля-ля, и разные высказывания, и комментарии ‒ есть, пользы они не приносят, а вред они уже принесли. И этот вред будет продолжать существовать", ‒ добавил Медведчук.

Также он добавил, что первоочередная задача партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – установить мир на Донбассе.

"Быстрее всего и лучше всего ‒ установить мир, и наша партия как раз отстаивает этот мир начиная с 2014 года. И вот те, кто на сегодняшний день разжигают рознь, те, кто пытаются натравить одних на других вместо мирного урегулирования, и виноваты в том, что у нас нет мира и мы продолжаем, к сожалению, считать жертвы на Донбассе", ‒ заявил Виктор Медведчук.





придумала уголовное дело против Медведчука, ч тобы отвлечь внимание от оффшорного скандала. Напомним, ране "Комментарии" сообщали о том, что народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний считает , что власть





Также "Комментарии" информировали о том, что депутат от партии ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил , что все, что происходит сейчас вокруг Медведчука, — это попытка сделать не суд, а судилище.



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