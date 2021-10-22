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Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию

Президент России высказал свое мнение о деле Медведчука

сегодня, 14:21
Автор:

Станислав Молчанов
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Российский президент Владимир Путин заявил, что в Украине председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь за открытую политическую позицию. Об этом сообщает издание 112. 

Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию

Владимир Путин. Фото: ТАСС

"Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям", - сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин считает, что Медведчук подвергается преследованиям в Украине  за открытую политическую позицию.

"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями", — сказал Путин.

Российский президент отметил, что украинцам не дают поднять голову.

"Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять. То есть, складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа", – отметил российский президент.

По мнению Путина, украинцы боятся отвечать на социологические опросы.

"Ведь люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость – это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной. Потому что до сих пор, во всяком случае, было, приходили руководители страны, опираясь на избирателей Юго-востока, а потом почти сразу меняли свои политические позиции прямо в противоположную сторону", – добавил президент РФ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что адвокат председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман выступил на судебном заседании по избранию меры пресечения народному депутату.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов на брифинге после окончания заседания суда по избранию ему меры пресечения.


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Источник: https://112ua.tv/politika/putin-medvedchuka-pytayutsya-privlech-k-otvetstvennosti-v-ukraine-za-otkrytuyu-politicheskuyu-poziciyu-napravlennuyu-na-stabilizaciyu-v-strane-595183.html
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