Вынесение темы Донбасса на референдум: какие риски несет подобная инициатива

Многие украинцы с восторгом относятся к вероятному проведению всенародного референдума в ближайшем будущем. При этом даже не уточняются вопросы, которые могут быть на нем озвучены. Однако, по словам главы украинского государства Владимира Зеленского, одной из тем способна стать нынешняя ситуация на Донбассе. "Комментарии" обратились к экспертам за оценкой подобной инициативы. Также специалисты попробовали спрогнозировать, о чем именно могут спросить украинцев.

Зеленский не исключил возможности референдума по Донбассу. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Зеленский не понял всего комплекса сложности вопросов мира и войны на Донбассе"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик признался, что разговоры о референдуме по Донбассу воспринимает как угрозу национальной безопасности.

"Сама идея вынести на референдум любые решения относительно Донбасса свидетельствует о том, что есть некий манипулятивный вариант у Банковой, который она пытается втюхать обществу, не имея на то соответствующей поддержки. Это выглядит как перекладывание на неквалифицированное большинство сложного выбора, сложного решения. На мой взгляд, это — угроза. И то, что Зеленский рассматривает такую возможность, показывает, что он за время президентства так и не понял всего комплекса сложности вопросов мира и войны на Донбассе", — подчеркивает эксперт.

По словам Кулика, на это указывают и ответы Зеленского во время пресс-конференции 20 мая.

"Он (президент — ред.), в частности, заявил, что его не волнует, что баллотироваться в Госдуму РФ будут боевики, которые принимали участие в агрессии против Украины на Донбассе. И что голосовать будут жители ОРДЛО. Было ясно, что он не владеет материалом по Донбассу, по сложности процессов, которым там происходят. И потому на его заявление о возможном референдуме по этой проблеме у меня первая реакция — красный режим опасности", — поясняет Виталий Кулик.

"Пока мы видим намерения о намерениях"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что мы видим реализацию идею, которую Зеленский выдвигал еще во время президентской кампании. Народовластие, референдумы, поиск мира на Донбассе — и так далее.

"Но если даже на всеукраинском референдуме будет принято какое-то решение, сложно понять, как эти результаты могут повлиять на ситуацию, учитывая, что часть Донбасса оккупирована Россией. Так что пока мы видим намерения о намерениях", — говорит Виктор Каспрук.

Комментируя вероятность вынесения на референдум вопроса о том, стоит ли Украине продолжать поиск решение конфликта, основываясь на Минских соглашениях, эксперт отметил, что украинская власть вряд ли на это решится.

"Это будет фактически отказ от "Минска", что серьезно подставит Зеленского и его команду, — считает Каспрук. — Путин может сказать, что Украина сама вышла из переговорного процесса, что надо снимать с РФ санкции. На референдум скорее могут вынести вопрос о том, каким украинцы видят будущий статус ОРДЛО. На какие уступки мы готовы пойти ради возвращений территорий и людей".

Эксперт также обращает внимание на разговоры о возможной скорой встрече Зеленского и Путина. И не исключает, что заявление о вероятном референдуме стоит рассматривать через призму вероятного тет-а-тета двух президентов.

"Возможно, Зеленский на этой встрече скажет — смотрите, мы уже готовим референдум. А от его результатов уже будет отталкиваться, учитывая будущий статус Донбасса, когда он, возможно, воссоединится. Но выглядит это политически наивно, — считает Виталий Каспрук. — Силой вернуть территории Украина не может. По крайней мере, пока РФ критически не ослабнет. А реализовать любое политическое решение, которое не устроит Кремль, на практике будет невозможно".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению политолога, в ближайшее время проведения всеукраинского референдума в Украине ждать не стоит. Спойлер — все дело в высокой стоимости подобной практики. Все детали и суммы ищите в нашем материале.

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