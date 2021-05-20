Местный референдум в Украине: плюсы и минусы законопроекта

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О местном референдуме". Хоть на сайте ВР текст законопроекта пока отсутствует, однако проект документа обнародовал на своей странице в Facebook первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук. Эксперты для издания "Комментарии" оценили плюсы и минусы данного законопроекта и рассказали, кто, когда и по какому поводу может попробовать провести первый такой референдум, а также – когда закон будет принят окончательно.

Закон о местном референдуме. Фото из открытых источников

"Инициатива с законопроектом о местном референдуме — хороший знак"

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что подобный законопроект назрел и является актуальным.

"Отсутствие возможности волеизъявления людей на местах, да и на центральном уровне — это лишение людей права на выражение своей позиции, на участие в принятии политических и не только решений. А такое право дано им, согласно Конституции. Так что инициатива с законопроектом о местном референдуме — хороший знак", — подчеркивает Максим Джигун.

Эксперт отмечает, что с помощью такого инструмента можно бороться против местных лидеров, принимающих решения, которые идут не на пользу громаде. Механизм местных референдумов направлен против монополизации власти на месте и против ручного управления громадами.

По его словам, в этой ситуации роль лидеров местного самоуправления несколько ослабнет. Ведь на местном референдуме могут принять решение, которое будет идти вразрез с решением органов местного самоуправления. Но при этом будет обязательным для выполнения. А провести референдум по той же теме, согласно законопроекту, разрешается не ранее, чем через три года.

"Местный референдум поможет привлекать людей к решению местных проблем, произойдет своеобразная массовая политическая социализация. И это хороший момент. Но в данной демократической процедуре есть и риски, — отмечает политолог. – Согласно законопроекту, инициировать местный референдум могут территориальная община (не менее 10% избирателей), сельский, поселковый и городской совет, а также сельский, поселковый, городской голова. При этом нужно понимать, что местные референдумы могут использоваться как инструмент политической борьбы между разными группами влияния на местах. С целью дестабилизации ситуации в регионе. Против политических элит, которые у власти – теми, кто хочет прийти к власти. И наоборот".

Как добавил эксперт, важно продумать, как снизить такие риски. Также интересно, по его словам, каким будет решение касательно частоты проведения местных референдумов. Ведь слишком частое их инициирование может дискредитировать эту хорошую идею.

"С точки зрения бюджетных ресурсов тоже есть вопрос — смогут ли маленькие громады позволить себе проводить референдумы? В общем, законопроект нужно принимать с учетом всех рисков, выстроив понятную систему сдержек и противовесов", — уверен Максим Джигун.

"Наше общество не созрело для такого"

Политический эксперт Богдан Мирошников признался: "Мне любые законопроекты этой власти, которые касаются таких серьезных вещей как референдум, не нравятся в принципе. Наше общество не созрело для такого. Но раз уже "выкатили" проект — то нужно определиться с "красными" линиями".

По словам эксперта, прежде всего, законопроект не должен касаться вещей, которые прописаны в Конституции, так как это все-таки местные референдумы. Что, кстати, обозначено в проекте закона.

"Крыму и оккупированным частям Донецкой и Луганской областей нужно разрешать референдумы не через 3 года после освобождения, как предлагается в законопроекте, а через 10-15 лет", — считает Богдан Мирошников.

Из позитивов он отметил, что в проекте прописали возможность отправить в отставку местную власть.

"Хотя, опять же, здесь нужно уточнить механизм — и как это будет работать в Киеве, Севастополе и АР Крым, как субъектов с особым статусом, — подчеркивает эксперт. – Подробнее можно будет говорить после того, как пройдет на рассмотрение. Как правило, ко второму чтению вносятся изменения, причем нередко – кардинальные".

Ранее появился прогноз о том, во сколько Украине может обойтись всенародный референдум.

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