Выборы в ОРДЛО: на какие уступки может пойти Украина

Депутаты ВР поддержали проведение местных выборов в Украине (кроме ОРДЛО и Крыма) 25 октября. На оккупированных территориях, по мнению нардепов, их проведение будет возможным лишь в случае:

- вывода всех НВФ, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ;

- восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины;

- разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

- восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

Насколько реалистично выполнить эти условия? На какие уступки может пойти Украина?

"Выборы невозможно провести без выполнения указанных в законе условий"

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг. Людмила Долгоновская считает решение парламента абсолютно верным.

"Выборы невозможно провести без выполнения указанных в законе условий, – подчеркивает она. – Залогом проведения демократических выборов на этих территориях является полная их деокупация, установление контроля над всем участком государственной границы и нормализация жизни (возврат к единому с Украиной правовому, информационному, финансовому, гуманитарному полю). Обидно, что эти очевидные, на первый взгляд, вещи попирались политиками и руководством государства".

Людмила Долгоновская считает, что популистские заявления о проведении выборов одновременно на всей территории Украины, включительно с ОРДЛО, будоражили общество, вызывали откровенное удивление международных партнеров и сеяли напрасные надежды на временно оккупированных территориях.

"Разочарование – хуже молчания, – уверена эксперт. – Нужно не словами, а действиями доказывать свои намерения восстановить государственное единство".

"Не будет выборов в ОРДЛО в этом году"

Все условия, при которых ВР готова проводить выборы в ОРДЛО, не являются новыми, подчеркивает эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

"Они прописаны в законе о временно оккупированных территориях, – отмечает эксперт. – То есть, концептуально нет ничего нового. С этой проблематикой в "Минске" работают последние два года. Правда, безрезультатно. На той же встрече глав "нормандского формата" в Париже договорились о реализации формулы Штайнмайера. Но украинская сторона потом начала: не-не, сперва надо вывести войска, передать границу, и вообще не слышали об особом статусе".

По мнению Руслана Бизяева, нынешняя Рада могла бы пойти на закон об амнистии, расширение местного самоуправления без упоминания "особого статуса".

"Но никаких изменений в Конституцию вносить не будут, – уверен он. – Как и уже понятно – не будет выборов в ОРДЛО в этом году".

Ситуация такова, что с нашей стороны лишь политическая воля может решить конфликт, считает эксперт.

"Последние встречи Меркель и Макрона с Путиным показывают, что Европа не будет особо давить на Москву. Точно не будет усиления санкций. А на нас махнут рукой, занимаясь своими проблемами, – отмечает Руслан Бизяев. – Мы в лучше случае получим Приднестровский вариант, в худшем – Южно-Осетинский... Зеленский и Ко даже не пытались сменить идеологию по Донбассу, фактически подхватив концепцию Порошенко. Хоть приходил Зеленский во власть совсем на другой волне и с другими обещаниями".

"Уступками тут может быть "особый статус", закон о котором ежегодно продлевается"

Условиями проведения выборов на оккупированных территориях является выполнение минских соглашений, что депутаты и подчеркнули, считает политический эксперт Богдан Мирошников.

"То есть, в отношении ОРДЛО, как бы ни хотелось команде "зеленых", необходимо продолжать политику Порошенко, – отмечает он. – Уступками тут может быть "особый статус", закон о котором ежегодно продлевается. Но все мы прекрасно понимаем, что в свете назначения Козака (Дмитрий Козак – замглавы Администрации президента России – ред.) ответственным за ОРДЛО от РФ, выполнение Минских соглашений с их стороны выглядит весьма нереалистично".

При таких вводных, считает Богдан Мирошников, проведение выборов в ОРДЛО будет зависеть сугубо от политической воли одного человека, сидящего в Кремле.

"Ибо выборы там будут означать конец оккупации ОРДЛО – и закрытие этого вопроса. Поэтому, как и 4-5 лет назад, я скажу, что решение этого вопроса имеет неопределенный срок, к сожалению, – говорит политэксперт. – И тут не помогут новые переговорщики в лице представителей переселенцев. Более того, что в связи с этим еще больше вопросов возникает… Так что никаких выборов в ОРДЛО в ближайшие годы не будет. С одной стороны – нет политической воли в Кремле, с другой – неправильные решения и ошибки новой команды на Банковой. Поэтому, как всегда, contra spem spero. Но уверен – мы еще прогуляемся по площади Ленина в Донецке и услышим гимн Лиги чемпионов на Донбасс Арене".

Напомним, эксперты проанализировали заявление Резникова об условиях проведения выборов в ОРДЛО.

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