Украина назвала условия выборов на Донбассе: каковы шансы на их исполнение

Эксперты оценили для издания "Комментарии" возможность проведения выборов в ОРДЛО на условиях, которые сейчас предлагают украинские власти.

Так, местные выборы на временно оккупированной территории Донбасса будут внеочередными, а проведут их по специальному закону. Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, уточнив, что выборы в ОРДЛО будут зависеть не от назначения Верховной Радой местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода российских войск, возвращения Украине контроля над границей.

"Легальные и легитимные выборы в ОРДЛО не пройдут в этом году"

Руководитель аналитического отдела в Центр контент-анализа Сергей Стуканов отмечает, что заявление господина Резникова относительно внеочередных выборов в ОРДЛО по специальному закону нельзя назвать неожиданным.

"Наоборот, оно является вполне прогнозируемым, – говорит аналитик. – В течение нескольких месяцев разные представители украинской власти (Корниенко, Арахамия) озвучивали идею проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса синхронно с такими же на всей территории Украины (то есть в октябре 2020 года). Желание, конечно, хорошее, однако никаких реальных оснований для реализации этой идеи не было и не могло появиться".

Чтобы прошли выборы на оккупированной части Донбасса, Россия должна была "уйти" с этой территории, поясняет Сергей Стуканов. То есть – вывести свой военный контингент многочисленных кураторов; передать Украине контроль над границей. Вместе с россиянами сразу сбежала бы и вся верхушка так называемых "лднр"; были бы расформированы все незаконные вооруженные формирования. После этого были бы полностью демонтированы квази-образования "днр" и "лнр" – и с помощью выборов реинтегрированы территории.

"Однако с самого начала было понятно, что Россия не планирует этого делать, – говорит эксперт. – Не планировала при Порошенко, не планирует и после победы Зеленского. Наоборот, для России выборы в ОРДЛО – это инструмент противоположного характера. Это способ легитимизировать "лнр" и "днр" как некие очень широкие автономии в составе Украины. Согласно концепции России, выборы должны состояться при нынешней фактической оккупации – и завершиться победой российских "прокси". Более того, перед проведением выборов Украина должна внести изменения в Конституцию в части ОРДЛО и фактически зафиксировать их особый (автономный) статус".

Поскольку Украина сейчас также отвергла эти требования, то переговоры зашли в тупик, в котором, собственно говоря, находились в течение последних 6 лет – со времени начала конфликта.

"Легальные и легитимные выборы в ОРДЛО не пройдут в этом году – и не пройдут до того момента, пока Россия не захочет уйти из Донбасса, – уверен Сергей Стуканов. – Выборы по российской версии не воспримет украинский народ (даже если власть захотела бы их провести, народ бы назвал это капитуляцией – и вынес власть с Банковой). А выборы по украинскому законодательству будут только тогда, когда Россия уйдет. Когда это произойдет? Когда произойдет. Россия неохотно покидает оккупированные ею территории, но – покидает. Поэтому следует запастись терпением и ждать".

"Невозможно сегодня обеспечить безопасность на неподконтрольной территории"

"Вице-премьер министр со своей патронатной службой, которая по какому то "непонятному" стечению обстоятельств называется Министерство реинтеграции, всё дальше и больше напоминает информационно единый фантом, – говорит кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов. – После провала переговоров с российской стороной, а конкретнее с Дмитрием Козаком в Берлине, когда РФ выдвинула очередной ультиматум, нужно что-то говорить".

Эксперт напоминает, что Резников сначала объявил о готовности включения некого плана "Б" . О котором абсолютно отсутствует информация.

"То есть, если принять во внимание последующие заявления, в том числе и заявление о выборах, то план "Б" заключается в каком-то проведении выборов в ОРДЛО, не связанному юридически с действующим законодательством Украины, – отмечает Руслан Рыгованов. – Бред? Или дипломатический трюк с целью удержать РФ от дальнейшей эскалации?"

По словам эксперта, вице-премьер, в принципе, объявляет о возможности проведения выборов в ОРДЛО, основываясь на тех же принципах, как и вся действующая вертикаль власти: просто перестать стрелять.

"Давайте откровенно. Невозможно сегодня обеспечить безопасность на неподконтрольной территории, невозможно сегодня обеспечить проведение выборов, невозможно сегодня без согласия РФ принимать решения в отношении неподконтрольных территории, – подчеркивает Руслан Рыгованов. – А отсутствие стратегии деоккупации и реальной реинтеграции ОРДЛО, страх перед принятием решения (победить или проиграть), сводят на нет все потуги выглядеть субъектными. Как индивидуально – так и государством в целом".

Провалы, по мнению эксперта, обусловлены, прежде всего, неадекватной кадровой политикой.

"Вопросами ОРДЛО занимаются не просто непрофессионалы, но – люди, абсолютно непонимающие ментальность среды, которую необходимо реинтегрировать. Непонимание глубин и первопричин проблем говорят о том, что никаких выборов не только не будет, но даже не планируется. Но в медиапространстве нужно создавать фон выполнения обязанностей субъекта полномочий", – считает Руслан Рыгованов.

"Наши главные переговорщики в Минском процессе и не только нашли ящичек с методичками времен Порошенко"

Глава Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что Резников просто повторил "мантру", которую представители официального Киева озвучивают регулярно.

"Свежих, креативных идей касательно урегулирования ситуации на Донбассе, которые Зеленский анонсировали до избрания президентом и сразу после – не появилось, – отмечает эксперт. – Складывается ощущение, что наши главные переговорщики в Минском процессе и не только нашли ящичек с методичками времен Порошенко. Образца примерно 2018 года. И это завело в тупик любое политическое урегулирование, частью которого являются и выбор на неподконтрольных территориях".

По мнению Энрике Менендеса, провести выборы в ОРДЛО на условиях, которые озвучил Резников, невозможно.

"В Минских соглашениях, которые мы подписали, речь идет совсем о других условиях. А попытка их переписать, к чему призывает Киев, пока не находит отклика у другой стороны – РФ, ОРДЛО. Нужно предложить что-то взамен. Но предложений пока не слышно, – говорит эксперт. – А потому в обозримом будущем я выборов на неподконтрольной территории не вижу".

Более того, отмечает Энрике Менендес, есть проблемы с выборами и на подконтрольной части Донбасса.

"У нас с 2014 года не работаю Донецкий и Луганский облсоветы, – напоминает эксперт. – Их работа запрещена законом о военно-гражданских администрациях. Вчера я был в эфире 1+1 "Право на владу". Там выступал бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, который высказал мысль, что неплохо бы запреть выборы и на подконтрольных территориях, потому что у нас война. Я не согласен с такой формулировкой. Более того – раз уж мы не можем провести выборы в ОРДЛО, считаю необходимым задуматься о восстановлении работы облсоветов на подконтрольной территории. Начать хотя бы с этого".

Если же говорить о выборах в ОРДЛО, лучшим вариантом Энрике Менендес считает предложение, высказанное еще пять лет назад французским дипломатом Пьером Морелем, который ранее в Минске был координатором политической подгруппы от ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Суть в том, чтобы провести выборы в ОРДЛО по специальному закону. И сделать это в два этапа, – поясняет эксперт. – Сначала (по спецзакону) – с ограничениями и под эгидой ОБСЕ, чтобы получить какого-то легитимного партнера по переговорам, которого признал бы официальный Киев. А через какое-то время – уже новые выборы, по украинскому законодательству и с участием всех желающих".

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