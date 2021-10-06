Вы должны знать правду: Юрий Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинцам

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Станислав Молчанов
Юрий Загородний. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинцам, и заявил об истинной причине репрессий против Виктора Медведчука и неугодных СМИ.
Загородний отметил, что власть не победила коррупцию, а возглавила ее, в результате чего Украина ставит все новые и новые антирекорды. Один из них – это то, что 1 октября "Нафтогаз" продавал голубое топливо на Украинской энергетической бирже по цене $1440 за тысячу кубометров, что даже выше европейских цен.
Еще один пример, который привел Юрий Загородний, – это то, что в результате непрофессионализма и геополитических просчетов действующей власти, украинская ГТС, будучи одной из крупнейших в мире, рискует превратиться в "груду металлолома".
Также Загородний обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и, собственно вакцинацией, которая, по словам парламентария, в Украине на уровне африканских стран.
Загородний подчеркнул, что это всего лишь несколько инициатив Виктора Медведчука, в которых остро нуждается Украина и украинцы и которые были проигнорированы властью.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политолог Алексей Якубин считает, что предложение Медведчука о прямых закупках газа в РФ может помешать власти продолжать зарабатывать на украинцах.
Также "Комментарии" информировали о том, что народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду.
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