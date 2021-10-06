Вы должны знать правду: Юрий Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинцам



















Юрий Загородний. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинцам, и заявил об истинной причине репрессий против Виктора Медведчука и неугодных СМИ.

"Сегодня я обращаюсь к украинскому народу. Вы должны знать правду, почему власть устраивает репрессии против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", почему держит под арестом Виктора Медведчука, почему так называемая демократическая команда закрыла каналы антиконституционными решениями СНБО. Причина одна: только там вы могли услышать правду", – подчеркнул парламентарий.

Загородний отметил, что власть не победила коррупцию, а возглавила ее, в результате чего Украина ставит все новые и новые антирекорды. Один из них – это то, что 1 октября "Нафтогаз" продавал голубое топливо на Украинской энергетической бирже по цене $1440 за тысячу кубометров, что даже выше европейских цен.

Еще один пример, который привел Юрий Загородний, – это то, что в результате непрофессионализма и геополитических просчетов действующей власти, украинская ГТС, будучи одной из крупнейших в мире, рискует превратиться в "груду металлолома".

"Напомню, более 15 лет Виктор Медведчук отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума между ЕС, Украиной и РФ. Это позволило бы сохранить украинскую ГТС и гарантировать ее бесперебойную работу, а украинцев обеспечить дешевым газом", – считает народный депутат Украины.

Также Загородний обратил внимание на ситуацию с коронавирусом и, собственно вакцинацией, которая, по словам парламентария, в Украине на уровне африканских стран.

"Вместо того чтобы сначала вымаливать вакцины у мировых лидеров, а затем закупать то, что было не нужно другим ‒ Украина могла бы производить вакцины против COVID-19 на украинских мощностях. Могла бы, если бы воспользовалась договоренностями Виктора Медведчука. Еще осенью прошлого года Россия готова была бесплатно поделиться технологией производства, а Украина не только обеспечила бы собственных граждан, но и могла бы впоследствии зарабатывать на поставках украинской вакцины за рубеж", – отметил политик.

Загородний подчеркнул, что это всего лишь несколько инициатив Виктора Медведчука, в которых остро нуждается Украина и украинцы и которые были проигнорированы властью.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным.

"Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политолог Алексей Якубин считает, что предложение Медведчука о прямых закупках газа в РФ может помешать власти продолжать зарабатывать на украинцах.

Также "Комментарии" информировали о том, что народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду.

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